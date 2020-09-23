تحرك عاجل من أمن قنا لفحص شكوى "هند" من تزويجها لابن عمها عنوة

أكد مصدر مسؤول بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تحركت بشكل عاجل، لفحص شكوى تقدمت بها إحدى الفتيات، عبر مقطع فيديو بثته على موقع "فيسبوك"، استغاثت فيه بالأمن لحمايتها من أبناء عمومتها، الذين اتهمتهم بأنهم اختطفوا وتعدوا عليها بالضرب، لإجبارها على الزواج من أحدهم عنوة.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مركز شرطة قوص، التابع له محل الواقعة، لم ترد إليه أي بلاغات بشأن الواقعة، وأضاف أنه يجري فحص ما جاء في استغاثة الفتاة، وتُدعى "هند عربي العمدة"، بعد نشر الفيديو، لكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت "هند" في الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، إلى أنها تقيم في إحدى القرى التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وقالت إن قصتها بدأت عندما تقدم أحد أبناء عمها لخطبتها، ولكن والدها رفضه عدة مرات استجابةً لرغبتها، ما دفعهم لتهديدهم بالزواج منها غصباً عنها، وذلك طمعاً في الميراث.

وأضافت أن أبناء عمومتها افتعلوا عددًا من المشكلات مع خطيبها، وأثناء عقد قرانها عند مأذون القرية، فوجئت بأبناء عمها يتعدون على الحضور بالضرب، مستخدمين العصى والشوم، كما قاموا باختطافها واقتيادها في مركبة "توك توك"، وكتموا أنفاسها، ويحتجزونها حاليًا في شقة مملوكة لأحد أبناء عمومتها.

وبحسب حديثها في الفيديو، فقد وجه المتهمون تهديدات لوالدها لإجباره على الموافقة على تزويجها من ابن عمها، وأحضروا المأذون وعقدوا قرانها دون أخذ رأيها، بالتواطؤ مع المأذون، وفي وجود عدد من أقاربها، وأشارت إلى أنها تمكنت من الهرب مع والدها، وقامت باستخراج تقرير طبي لإثبات التعدي عليها بالشوم، وتوجها بعد ذلك إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وأضافت أنهم بدأوا يساومون والدها بأنه إذا كان يريد طلاق ابنته من ابن عمها، الذي عقد قرانه عليها، عليه أن يتنازل له عن فدان ونصف.