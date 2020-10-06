إعلان الفائز بجائزة نوبل للكيمياء غدا

تستعد الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، للإعلان عن أسماء الفائزين بالفرع الثالث من جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، وذلك غدًا الأربعاء، في الساعة 11.35 صباحًا بتوقيت جريتنتش.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، بنصف واحد من الجائزة إلى روجر بنروز "لاكتشافه أن تكوين الثقب الأسود هو تنبؤ قوي للنظرية النسبية العامة"، والنصف الآخر مناصفة بين كل من مع رينهارد جينزل والأمريكية اندريس غيز "لاكتشاف جسم مضغوط فائق الكتلة في مركز مجرتنا".

ويتشارك العلماء الثلاثة بجائزة نوبل في الفيزياء، لهذا العام لاكتشافاتهم حول واحدة من أكثر الظواهر غرابة في الكون، وهي الثقب الأسود الهائل.

وأظهر روجر بنروز أن النظرية العامة للنسبية تؤدي إلى تكوين الثقوب السوداء، فيما اكتشف راينهارد جينزل وأندريا غيز أن جسمًا ثقيلًا وغير مرئي يتحكم في مدارات النجوم في مركز المجرة، ويؤكد الاكتشاف أن الثقب الأسود هو التفسير الوحيد المعروف حاليًا.

كما أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، أمس الاثنين، فوز العلماء الأمريكي هارفي أولتر والبريطاني مايكل هيوتون والأمريكي تشارلز رايس بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء لعام 2020، لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن معهد نوبل في سبتمبر الماضي إلغاء حفل تسليم الجوائز السنوي المقرر في 10 ديسمبر المقبل في ستوكهولم عاصمة الدانمارك للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1944 بسبب وباء كوفيد-19، على أن يقام الاحتفال "أون لاين" في غياب الفائزين بنوبل الذين سيمنحون جوائزهم عن بعد.

وتدير المؤسسة أصول رجل الصناعة السويدى الفريد نوبل، ومخترع الديناميت، وصاحب فكرة منح الجوائز في ستة مجالات الأدب، وعلم وظائف الأعضاء (الطب)، والفيزياء والكيمياء والسلام، والاقتصاد.