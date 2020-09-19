نانسي عجرم تتصدر التريند في لبنان بحفلها الأخير عبر "تيك توك"

تصدر حفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الذي قدمته عبر تطبيق "التيك توك" التريند في لبنان.

وقدمت نانسي خلال الحفل عددًا من أغانيها الشهيرة بتوزيعات جديدة لفتت بها أنظار جمهورها.

وحصلت نانسي عجرم على المركز الثاني، ضمن قائمة أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس العالمية.

جاء اختيار "فوربس" للفنانة اللبنانية، ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم، إذ وصل عدد المتابعين لها أكثر من 48 مليون، بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة بالساحة الفنية.

وحلت نانسي عجرم في المرتبة الأولى في قوائم "Arabian Business"، "Newsweek" و"Cosmopolitan"، للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي.