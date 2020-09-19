صور.. نانسي عجرم تتألق في أول حفل على "تيك توك"

شهدت أولى حفلات المطربة اللبنانية نانسي عجرم عبر منصة "تيك توك"، تفاعلا جماهيريا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا.

وأثنى عدد كبير من الجمهور على هذا الحفل بعد أن قدمت نانسي عددا من أغانيها المعروفة بشكل وتوزيع مختلف، وتزامن مع كل أغنية عرض راقص، كما استعانت بفرقة موسيقة من الأطفال في إحدى أغانيها.

ويعتبر هذا أول حفل لنانسي عجرم عبر تطبيق "تيك توك"، بعد حفلها الناجح "أون لاين"، والذي أحيته مؤخرا وحقق أعلى مشاهدات.

وحصلت الفنانة نانسي عجرم على المركز الثاني، ضمن قائمة أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس العالمية.

جاء اختيار "فوربس" للفنانة اللبنانية، ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم، إذ وصل عدد المتابعين لها أكثر من 48 مليون، بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة بالساحة الفنية.

يذكر أن نانسي عجرم سبق وحلت بالمرتبة الأولى في قوائم "Arabian Business"، "Newsweek" و"Cosmopolitan"، للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي.