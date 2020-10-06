"شنقت نفسها بقطعة قماش".. تفاصيل انتحار طفلة في كفر الشيخ

انتحرت طفلة بمنزلها الكائن بقرية "كفر إبراهيم" التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إثر مشادة بينها وبين والدتها بسبب إدمانها تصفح موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وحُرر محضرًا بالواقعة.

تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أيمن البكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بانتحار طالبة 15 عامًا بمنزل أسرتها الكائن بقرية كفر إبراهيم التابعة لدائرة المركز.

كلف مدير الأمن اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بفحص الواقعة، فانتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز دسوق، إلى القرية، وبسؤال والدة الطفلة أقرت أنها كانت دائمة الدخول علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فحدثت مشادة بينهما قامت على إثرها بالانتحار داخل حجرتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال والدة الطفلة أقرت أنها كانت دائمة الدخول علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فحدثت مشادة بينهما قامت على إثرها بالانتحار داخل حجرتها باستخدام " قطعة قماش"، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وكشفت التحريات أنها انتحرت بسبب خلافات بينها وبين والدتها، لكثرة تواجد الطفلة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وأكدت والدتها أنها وجدتها منتحرة شنقا بشنق نفسها بقطعة قماش بسقف الحجرة الخاصة بها.

وأضافت والدة الطفلة، أن مشادة نشبت بينهما انتهت بسحب الهاتف المحمول، فغافلتها ودخلت حجرتها وقامت بشنق نفسها، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفي دسوق العام، وكلفت مفتش الصحة بالكشف على الجثة لبيان سبب الوفاة ثم التصريح بالدفن.