الحكومة في ذكرى النصر: أسر الشهداء والمصابين "في عنينا"

جددت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عهدها بالعمل جاهدة لتقديم خدمة متميزة لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين في جميع النواحي.

وأكد اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن المجلس يعمل جاهداً لتقديم خدمة متميزة للمستفيدين من خدمات المجلس من أسر الشهداء والمصابين، أينما وجدوا، وبأحدث الوسائل والأساليب، حرصاً على تحقيق رسالته بتكريم الشهيد وتخليد ذكراه.

وأضاف "الخطيب"، في كلمة ألقاها أثناء احتفالية نظمها المجلس بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن مصر لا تنسى من ضحوا بأرواحهم من أجلها، مؤكداً أن المجلس يضعهم نصب أعينهم، ومحل رعايتهم.

وأوضح أن المجس القومي لأسر الشهداء والمصابين، طوّر عددًا من الخدمات التي يعمل عليها، وجاري العمل على استكمال أعمال التطوير على جميع الأصعدة، سواء الطبية أو الاجتماعية أو الترفيهية، إضافة للدعم النفسي.

وأشار "الخطيب" إلى أن المجلس يعمل على وضع النظم والضوابط التي تضمن تقديم الرعاية والاهتمام اللازمين لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات، باعتبارهم قوة أساسية في بناء الوطن.

ولفت إلى عمل المجلس على تنفيذ خطة طموحة وسريعة للتحول الرقمي من خلال ربط كافة الإدارات بقاعدة بيانات موحدة، وتقديم خدمات مميكنة ذات جودة عالية.

وقال إنهم يعملون على عقد وتنظيم ورش عمل وتدريبات بشكل مستمر على مختلف المستويات الوظيفية، فضلاً عن إقامة ورش تدريبية للأعمال البدوية والحرفية لأسر الشهداء والمصابين لتأهيلهم، ومساعدتهم على إنشاء مشروعات صغيرة.

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المنظمة حالياً بالمركز الأوليمبي بالمعادي، احتفالاً بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور كل من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء حمدي بخيت، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وعضو مجلس النواب، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الشحات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.