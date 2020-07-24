أحمد عز يستقبل أسر الشهداء خلال حضورهم عرض مسرحية "علاء الدين"

استضافت أسرة العرض المسرحي "علاء الدين"، من بطولة الفنان أحمد عز، أسر الشهداء من الشرطة والجيش.

وعلق مجدي الهواري، مخرج العرض عبر تورينو، عقب انتهاء العرض: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم أولا الشهداء وأسرهم كانوا مشرفنا النهارده، وده أقل واجب نقدمه لهم "علاء_الدين"Cairoshow أحمد_عز ليلة عرض استثنائية".

وكانت أسرة المسرحية وجهت الدعوة لأسر شهداء الشرطة والجيش، لحضور العرض يوم الخميس، ويعقبه عرض الطواقم الطبية من أطباء وممرضين اليوم الجمعة.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وكريم عفيفي.