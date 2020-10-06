"أسر الشهداء": انتصار أكتوبر استرد الأرض والعزة والكرامة

قال اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن المجلس يحتفل اليوم بذكرى انتصار الشعب المصري ممثلاً في قيادته السياسية، وجيشه البطل على من أراد استباحة أرض سيناء الحبيبة.

وأضاف "الخطيب"، في كلمته على هامش الاحتفال الذي نظمه "المجلس" اليوم بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، أن الانتصار جسد عظمة الشعب المصري، وتلاحمه مع القوات المسلحة الباسلة لاسترداد الأرض، والعزة، والكرامة للأمة العربية.

وشدد أمين "أسر الشهداء والمصابين"، على أن الجيش المصري هو درع وسيف هذه الأمة، الذي يبتر يد كل من يحاول الاقتراب من الوطن والمواطن المصري.

ووجه التحية لروح الرئيس الراحل أنور السادات، والذي وصفه بـ"الزعيم البطل الشهيد"، موضحاً أن قراره بـ"العبور والحرب"، كان قراراً نحو الانتصار، وكسر غرور وغطرسة الجيش الإسرائيلي الذي أدعى أنه لا يقهر فحطم المصريون خططهم، وأمالهم، موجهاً تحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة.

وتابع: "ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرر الوطن من قبضة الجماعة الإرهابية، ومخططات قوى الشر الخارجية، وشرع في البناء وتنمية الوطن لتحقيق النمو، والتقدم، والازدهار، محققاً إنجازات كثيرة للوطن.

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المنظمة حالياً بالمركز الأوليمبي بالمعادي، احتفالاً بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور كل من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء حمدي بخيت، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وعضو مجلس النواب، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الشحات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال الاحتفال، تم تقديم عدد من العروض الفنية والاحتفالية، بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمصابين.