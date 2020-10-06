محمد بن راشد للشباب العربي: الإمارات بلد الجميع

في تغريدات له عبر تويتر، علّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متألماً من نتائج استطلاع للرأي، كشف أن نصف الشباب العربي يرغب بالهجرة من أوطانهم.

وقال في حسابه الرسمي على تويتر: "أظهرت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية لصالح أصداء بي سي دبليو، أن نصف الشباب العربي تقريبا، يفكر بالهجرة من بلده.. مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة، مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه".

في السياق أيضاً، قال الشيخ محمد إن الاستطلاع أشار أيضا إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ 46 % من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 33 % ثم كندا، وبريطانيا، وألمانيا. ونحن نقول لهم.. الإمارات بلد الجميع.. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح.. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع"، بحسب تعبيره.

وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن 77% من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم، و87% منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم.

إلى ذلك، تابع بالقول "نقول إذا فسدت الحكومات خربت البلاد وقل أمنها وتركها أهلها وكل مسؤول سيكون مسؤولاً أمام الله.. القصة لا تنتهي هنا".

يشار إلى أن دراسة كان أجراها مركز "الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية" منذ أشهر قد صنفت دولة الإمارات كأفضل بلد عربي لأجيال المستقبل، لاجتذابها المواهب والكفاءات والأدمغة على المستوى العالمي.

وبيّنت الدراسة، أن الإمارات كانت الأولى في مؤشرات حصيلة التحول الاقتصادي والاجتماعي خلال العقد الماضي في كل بلد عربي وفق الدراسة، إذ حلت الـ13 عالمياً والأولى عربياً في التحول الاقتصادي مقارنة بمرتبة 21 عالمياً في 2010.