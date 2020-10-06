ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد خروج ترامب من المستشفى

شهدت أسعار النفط، ارتفاعا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفع سعر الخام برنت العالمي وخام غرب تيكساس الأمريكي إلى معدلات كبيرة جدا.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروجه من المستشفى الذي ذهب إليه منذ يومين، عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع سعر النفط الخام برنت العالمي إلى 42.42 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 2.74%، بينما ارتفع خام غرب تيكساس الأمريكي إلى 40.46 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 3.16% .

وتأتي هذه الارتفاعات بعد انخفاض كبير حدث نهاية الأسبوع الماضي، خاصة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا "كوفيد -19"، حيث انخفض سعر النفط إلى ما يقرب من 4% ليسجل سعر البرميل الجمعة الماضية 37.05 دولار للبرميل.

وكان "ترامب"، قد أعلن في وقت سابق عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مقر إقامته في البيت الأبيض.

فيما أظهرت نتائج اختبار "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس، سلبية وعدم إصابتهما بـ"كوفيد -19"، إذ خضعا للفحوصات بعد التأكد من إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.

وسجلت الأسعار اليوم، ارتفاعا بعد إعلان خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفي، وعودته إلى مقره في البيت الأبيض وبداية ممارسته لمهامه.

وقال شون كونلي الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي، في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة"، مؤكَدًا: "أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي".

وقال ستيفن إينس، رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسيفي، إشارة إلى الرئيس الأمريكي: "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد إذ أنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرّض للفيروس".

وارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة، مع توقع المستثمرين تحفيزا ماليا جديدا وبعد أنباء مغادرة ترامب المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.