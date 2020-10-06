عاجل.. ارتفاع أسعار النفط الأمريكي.. و39.34 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط خام غرب تيكساس الأمريكي، ارتفاعا خلال بدء التعاملات، ليسجل 39.34 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 0.97%.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد انخفاض كبير حدث نهاية الأسبوع الماضي، خاصة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا "كوفيد -19"، حيث انخفض سعر النفط إلى ما يقرب من 4% ليسجل سعر البرميل الجمعة الماضية 37.05 دولار للبرميل.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مقر إقامته في البيت الأبيض.

فيما أظهرت نتائج اختبار "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس، سلبية وعدم إصابتهم بـ"كوفيد -19"، إذ خضعوا للفحوصات بعد التأكد من إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.

وسجلت الأسعار اليوم ارتفاعا بعد إعلان خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفي، وعودته إلى مقره في البيت الأبيض وبداية ممارسته لمهامه.

وقال شون كونلي الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي، في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة"، مؤكَدًا: "أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي".

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسيفي إشارة إلى الرئيس الأمريكي: "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد إذ أنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرّض للفيروس".

وارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة، مع توقع المستثمرين تحفيزا ماليا جديدا وبعد أنباء مغادرة ترامب المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.