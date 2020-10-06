إجراءات احترازية مشددة لمعرض الشارقة للكتاب ضد كورونا

في إطار استعدادات دولة الإمارات العربية، لإقامة الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، تفاصيل البروتوكول الصحي بشأن فيروس كورونا، والوارد من هيئة الشارقة، استعدادا لإقامة فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام من 4 إلى 14 نوفمبر 2020.

وأوضح البيان الصادر عن اتحاد الناشرين العرب، في خطابه الموجه للراغبين في المشاركة في المعرض، أنه وبالإشارة إلى إقامة معرض الشارقة الدولى للكتاب، ونظرا للظروف الحالية فى ظل إنتشار فيروس كورونا، مرفق لكم البروتوكول الصحى بشأن كوفيد-19 والوارد من هيئة الشارقة المتبع خلال الدورة القادمة من المعرض، علما بأنه فى حالة إصابة أحد الناشرين خلال فترة المعرض بالفيروس فإن هيئة الشارقة ستتكفل بتكاليف الحجر الصحى وتكاليف إجراء الفحص اللازم PCR قبل مغادرة الدولة.

وتابع: دليل الإجراءات الاحترازية علماً بأن جميع المعلومات المذكورة قابلة للتغيير والتحديث تبعاً للقوانين والأنظمة التى تتبعها دولة الإمارات.

وبين الإجراءات المتعلقة بسفر الضيوف والناشرين إلى الإمارات عبر مطار دبي:

- يجب أن يكون لدى جميع الركاب المسافرين إلى الإمارات عن طريق مطار دبي شهادة اختبار COVID-19 سلبية ويجب إجراء الاختبار بحد أقصى 96 ساعة قبل المغادرة ومن مراكز الفحص المعتمدة فى تلك الدول، ولمزيد من المعلومات عن المراكز المعتمدة يرجى زيارة هذا الموقع:

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories.pdf

- يجب أن تكون شهادة COVID-19 السلبية نسخة ورقية باللغتين الإنجليزية أو العربية، النسخ الإلكترونية من نتيجة الإختبار على الهاتف المحمول أو تطبيق الهاتف المحمول غير مقبولة وفقاً للسلطات.

- يخضع المسافر لفحص مجاني في المطار والحجر في مكان إقامته كحد أقصى 24 ساعة أو لحين ظهور النتيجة السلبية.

- في حال السفر إلى دولة الإمارات عن طريق طيران الإمارات وكانت النتيجة إيجابية بعد إجراء فحص الوصول، يوفر طيران الإمارات تأمين صحي بتكاليف الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وبقيمة 115 دولار عن كل يوم.

الإجراءات المتعلقة بسفر الضيوف والناشرين إلى الإمارات عبر مطار الشارقة:

- يجب أن يكون لدى جميع الركاب المسافرين إلى الإمارات عن طريق مطار الشارقة شهادة اختبار COVID-19 سلبية ويجب إجراء الاختبار بحد أقصى 48 ساعة قبل المغادرة ومن مراكز الفحص المعتمدة فى تلك الدول، ولمزيد من المعلومات عن المراكز المعتمدة يرجى زيارة هذا الموقع:

https://screening.purehealth.ae/application

- يجب أن تكون شهادة COVID-19 السلبية نسخة ورقية باللغة الإنجليزية أو العربية، النسخ الإلكترونية من نتيجة الإختبار على الهاتف المحمول أو تطبيق الهاتف المحمول غير مقبولة وفقاً للسلطات.

- يخضع المسافر لفحص مجاني في المطار والحجر في مكان إقامته كحد أقصى 24 ساعة أو لحين ظهور النتيجة السلبية.

الإجراءات المتعلقة بسفر الضيوف والناشرين إلى الإمارات عبر مطار أبوظبي:

- يجب أن يكون لدى جميع الركاب المسافرين إلى الإمارات عن طريق مطار أبوظبي شهادة اختبار COVID-19 سلبية ويجب إجراء الاختبار بحد أقصى 96 ساعة قبل المغادرة ومن مراكز الفحص المعتمدة فى تلك الدول، ولمزيد من المعلومات عن المراكز الطبية المعتمدة الموجودة على موقع الاتحاد للطيران يرجى زيارة الموقع التالى:

www.etihad.com/destinationguide

- في حال القدوم عبر مطار أبوظبي يخضع المسافر لحجر صحي مقداره 14 يومًا داخل إمارة أبوظبي سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية، ولا تتحمل هيئة الشارقة للكتاب أي مصاريف متعلقة بالأمر.

- تتكفل هيئة الشارقة بتكاليف الحجر الصحى والعلاج في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية خلال أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020.

- تتكفل هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية بإجراء الفحص لفيروس كوفيد-19 لجميع الضيوف والناشرين مجاناً قبل مغادرة دولة الإمارات.

- إلتزام الضيوف والناشرين بجميع الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي، إضافة إلى ضرورة إرتداء الكمامات في جميع الأوقات وإلا سيخضع لمخالفات مالية.

- مع العلم أنه في حال قدوم أي ناشر على طيران غير طيران الإماراتية وظهور نتائج PCR إيجابية بعد وصوله إلى الإمارات ستتكفل هيئة الشارقة بالحجر الصحي وسيكون في إمارة الشارقة.