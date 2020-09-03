100 ناشر مصري يشاركون في معرض الشارقة الدولي للكتاب

أعلن الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مشاركة نحو 100 ناشر مصري، في معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات، في الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر المقبل.

وأعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن بيع وحجز كامل المساحة المخصصة للناشرين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته 39، والبالغة 14 ألفاً و625 مترًا مربعًا، لتفتح بذلك الباب على الدورة الجديدة التي من المقرر أن تنطلق في نوفمبر المقبل وتجمع صنّاع الكتاب والمعرفة من مختلف اللغات والبلدان العربية والأجنبية، وتواصل مسيرة المعرض الذي يعد واحد من أكبر ثلاثة معارض في العالم.

وكانت إدارة المعرض قد فتحت باب التسجيل وحجز المساحات في إكسبو الشارقة منذ شهر فبراير الماضي، حيث تخصص الهيئة مساحات للناشرين وأخرى لتنظيم فعاليات المعرض، وعروضه الفنية والإبداعية، إلى جانب المساحات المخصصة للكوادر الإدارية والتنسيقية التي تتولى مهام التواصل وإدارة شؤون الناشرين.