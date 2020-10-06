 وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخريج الدفعة الأولى من "صنايعية مصر"

سلّمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شهادات تخريج الدفعة الأولى للدراسين بالمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، والتى نظمتها وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وبحضور مجموعة من الفنانين والمهتمين بالشأن التراثي.

أعلنت "عبد الدايم"، عن سعادتها بتزامن ذكرى انتصارات أكتوبر مع تخريج الدفعة الأولى للدارسين بمبادرة "صنايعية مصر"، مضيفة إن الحرف اليدوية التقليدية تعكس الطابع المضيء لعظمة أقدم حضارات التاريخ، وتبرز تفرد الهوية الوطنية باعتبارها أحد مفردات التراث المصري.

وأشارت، إلى أن الاهتمام بإعادة إحيائها وتنميتها وتطويرها، يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة لخلق جيل جديد من الحرفيين المبدعين، وفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي وتحقيق محاور التنمية المستدامة.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على تنفيذ المبادرة، معربةً عن ثقتها الكاملة في قدرتهم على إعداد أجيال من الحرفيين المهرة خلال الأعوام المقبلة، مشيدة بالمنتجات التي تميزت بالإتقان.

وأكدت "عبدالدايم"، على أن الخريجين هم ثمرة الحفاظ على الحرف التقليدية التي تمثل أحد فروع التراث المادي، معلنة استمرار المبادرة وبدء الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية منها.

وفي كلمته، وجه رئيس صندوق التنمية الثقافية الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير لجميع الأنشطة الإبداعية في مصر، موضحًا المراحل التي مرت بها المبادرة منذ الإعلان عنها العام الماضي، وصولا للحظة التخرج، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين وصل إلى 430 شابًا في فروعها المتعددة وتم اختيار 116 منهم أغلبهم فتيات، كما تناول المراحل النظرية والعملية التي مرت بها.

وأضاف، أنه تم تجاوز مرحلة أزمة كورونا من خلال الدراسة أون لاين، مؤكدًا تميز خريجى المبادرة في سوق العمل نتيجة تدريبهم بصورة متخصصة على يد أكاديميين وحرفيين.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت معرضًا لأهم الأعمال الإبداعية التي قام المتدربون بإنتاجها خلال مراحل اعدادهم وشملت:" أعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلى التراثية"، كما كرمت أعضاء لجنة اختيار المتقدمين وسلمتهم شهادات تقدير، عرفانًا بمجهوداتهم وهم: "الدكتورة نهلة إمام، الدكتورة زينب سالم، الدكتور أحمد عبد الكريم، الدكتور على السنوسي، الدكتورة حنان موسى، الدكتورة سلوى الشربيني، الدكتور محمد العربي، الدكتور هشام جمعة، وإيمان عبد المحسن، مجدي الشحات".