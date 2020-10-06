وزيرة الثقافة تستقبل المستشار القانوني لوريث هيثم أحمد زكي

في إطار تجهيز وزارة الثقافة لمتحف الفنان الراحل أحمد زكي، يستعد المحامي بلال عبدالغني، المستشار القانوني لرامي عزالدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، للقاء جديد مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وذلك بعد استلام الممثل القانوني لـ"رامي"، الجزء الأخير من مقتنيات أحمد زكي من مكتب شقة الهرم.

وأضاف بلال، لـ"الوطن"، أنّه بعد تدخل وزارة الثقافة، جرى الاتفاق مع مشتري شقة الهرم الخاصة بأحمد زكي، لحل النزاع بشكل ودي، واستعادة ما تحتويه الشقة من مقتنيات، لوضعها بالمتحف، ومن المقرر تسلمها خلال أسبوع.

وتابع بلال عبدالغني، أنّه بعد تسلم المقتنيات سيتم تحديد موعد مع وزيرة الثقافة، بهدف تحديد المتعلقات التي سيحتفظ بها رامي، والأخرى التي سيتم إهدائها لوزارة الثقافة لتكون ضمن المتحف المقرر إنشائه، خاصة أنّه ومن المحتمل أن يأتي رامي إلى مصر يوم 20 أكتوبر الحالي.

وأوضح أنّه تحدث مع الوزيرة عن رغبة رامي، في عدم وضع المقتنيات فى المخازن، وعلى أن يتم تخصيص جزء من المتحف لبعض متعلقات هيثم أخوه، تخليدا لاسمه إلى جوار اسم والده، مضيفا: "عرضت على الوزارة شراء شقة الهرم، خاصة أنّ المشتري يرغب في بيعها، (سعرها 3 ملايين جنيه الآن)، إلا أنّه لا يوجد بند لشراء الشقة لدى الوزارة، والدكتورة إيناس عبدالدايم قدمت وعدًا بتوفير مكان لائق وتخصيصه لإنشاء المتحف".

وأكد أنّه جهز المتعلقات الخاصة بالفنان الراحل بشكل مناسب، والتي تضم مجموعة من الجوائز التي حصل عليها، وبعض الملابس الذي ظهر بها في السينما، فضلًا عن الصور والأنتيكات: "أنفقت عليها نحو 100 ألف جنيه، لتجهيز الملابس وتلميع الجوائز والدروع بماء الذهب، لتعود جديدة كما تسلمها الفنان الراحل وأفضل".