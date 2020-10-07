تعرف على الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على قرض تطوير الري

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ المشروع القومي لتطوير الري في نصف مليون فدان في الأراضي الجديدة في عدد من المحافظات.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي الأوراق المطلوبة لتطوير الري في الأراضي الجديدة والجهات الممولة للمشروع والتي يشرف على تنفيذه جهاز تحسين الاراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الاراضي بوزارة الزراعة أن خطة العمل تتضمن عمليات حصر للمساحات و للمناطق والتراكيب المحصولية وطبيعة الري والمقننات المائية وتصرفات الأبار الموجودة وتحديد قائمة بالشركات الموردة للخامات والمكونات الخاصة بشبكات الري والمنفذة و التصميمات والرسومات وحصر الكميات ونظام التنفيذ للشبكات و نظام التمويل والسداد والأليات الخاصة بذلك وتتضمن الأوراق المطلوبة التالي:

- التقدم بطلب تحديث منظومة الري يتم الاسم والرقم القومي والمساحة ومصدر الري والتركيب المحصولي.

- طبيعة الملكية مالك لديه عقد منتفع.

- بطاقة الحيازة.

- كما يتضمن الخطاب وضع يد أو مقنن المحافظة التابع لها والإدارة أو المراقبة التابع لها المستفيد.

- خطاب موجه من الإدارة التابع لها المستفيد بعدم التصرف والبيع للأرض حتى سداد القرض.

- خطاب من هيئة التعمير بالموقف تجاه العميل وعدم التصرف.

ثانيا:

آلية التنفيذ

- تتضمن حصر المساحات المستهدفة.

- تقوم الجهة الإدارية الممثلة للوزارة بحصر المساحة ورفعها مساحيا ومراجعة التركيب المحصولي وإعداد التصميم المناسب للمساحة المقدمة.

- حصر الكميات والتوريدات اللازمة لشبكة الري ومواصفاتها الفنية.

- توفير بيان باسماء الشركات المسجلة لدي وزارة التجارة والصناعة لتكون فى متناول المستفيد وذلك في حالة طلب تمويل بنكي ويقوم باختيار الشركة التي تمكنه من الحصول علي أفضل المزايا من الأسعار والجودة والضمان للخامات والتركيب والتشغيل والصيانة خلال مده يتفق عليها.

- يحصل علي عرض السعر ليقدمه للبنك المحدد ضمن المنظومة مع ملف التقديم مكتمل.

- في حالة أن المستفيد يمول نفسة ولدية القدرة المالية يقوم باستلام الرسومات والتصميمات وكشف الحصر للمهمات المطلوبة ولا يحتاج إلي تقديم سند الملكية او الإنتفاع.

- قيام الجهة الإدارية بتقديم الدعم الفني والإشراف علي التنفيذ وإعطاء الشهادة بالمطابقة حتي يتسني صرف الدفعة الثانية للتمويل.

ثالثا: آلية التمويل البنكي ونظام السداد

تم وضع نظام من خلال البنوك المشاركة وهي البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي – جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- تم تحديد الطلبات من خلال ملف يشمل (اسم المستفيد – الرقم القومي – مستند الحيازة- عرض السعر بقيمة التوريدات لشبكة الري من الشركة الموردة أو التي تقوم بالتركيب مع التوريد في حالة قبول المستفيد ذلك - خطاب من الوزارة للبنك – شهادة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة المختصة بعدم التصرف او نقل الحيازة أو اي نوع من أنواع التصرف لحفظ حقوق البنك).

- تتقدم الجمعيات أو الشركات بطلبات للحصول علي التمويل ب 5% ضمن مبادرة البنك المركزي.

- يتم صرف التمويل علي دفعتين الاولي حال قبول الطلب لدى البنك مع المستندات المقدمة والثانية بعد التنفيذ ومطابقة المواصفات الموضوعة من مسؤولي الوزارتين كل في ما يخصه في منطقة عمله.

رابعا:

إعداد نماذج تصميمية لشبكات الري الحديث وفقا للتراكيب المحصولية بحيث تم تقدير قيمة تكاليف شبكة الري الحديث ومستلزماتها للفدان طبقا للمواقع والتركيب المحصولي وتوقيت التنفيذ.