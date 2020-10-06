الكويت توقف النقل والانتداب والإعارة والتعيين في الوظائف القيادية

عمّم مجلس الوزراء في دولة الكويت، على جميع الوزراء، إيقاف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية، وإيقاف التعيين في الوظائف القيادية، أو شغل الوظائف الإشرافية، حتى إشعار آخر.

وقالت أمانة مجلس الوزراء في بيان نشرته "القبس" الكويتية، إن المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 الجاري، اطلع على كتاب لديوان الخدمة المدنية، تضمن اقتراحا من مجلس الخدمة المدنية، بشأن ايقاف التعيين في الوظائف القيادية، بكل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وشغل الوظائف الإشرافية، أيا كانت وسائل الشغل بالنقل والتعيين والندب.

وكذلك وقف النقل أو الندب أو التمديد له خارجيا بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد، على أن يسري القرار من تاريخ صدوره، من مجلس الوزراء حتى إشعار آخر.

وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1212 بهذا الشأن، متضمنا تكليف الوزراء، بالالتزام بما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الإيقاف.