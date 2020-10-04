وزير الدفاع الأمريكي يقدم العزاء في وفاة أمير الكويت

قدم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأحد، واجب العزاء نيابة عن الحكومة الأمريكية في أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل في المطار الأميري، ممثل الولايات المتحدة الوزير إسبر والوفد المرافق.

وأضافت أن إسبر قدم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل.

وقدم إسبر التعازي أيضا إلى رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الشيوخ.

ووصل جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات، عصر الأربعاء، في أعقاب وصوله إلى مطار الكويت قادما من الولايات المتحدة.

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جثمان الأمير الراحل، كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وبدأت مراسم تشييع الجثمان، الأربعاء، في أعقاب وصوله إلى مطار الكويت قادمًا من الولايات المتحدة.

ونقل الجثمان إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بالكويت العاصمة، حيث أقيمت صلاة الجنازة وخرج موكب التشييع.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى "مايو كلينك"، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الثلاثاء وفاته.

وتدفقت التعازي بوفاة أمير الكويت من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، وأعلنت عدة دول في الخليج العربي والمنطقة على نطاق أوسع فترات حداد.