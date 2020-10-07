3 طرق للحصول على تأشيرات عمل بالسعودية

تحرص وزارة القوى العاملة، باستمرار على تحذير الشباب من الحصول على تأشيرات عمل مزورة، أو الوقوع في فخاخ شركات العمالة الوهمية والمزيفة والشركات سيئة السمعة والمزيفة لتسفير وإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

القوى العاملة تحذر الشباب من الوقوع في فخ الشركات الوهمية

وأصدرت الوزارة العديد من البيانات للتحذير من تعرض الشباب للنصب، وإنفاق اموال كثيرة مقابل الحصول على عقود عمل بالخارج وهمية، وتأشيرات مزورة.

مبادرات الحكومة لتوفير عقود عمل للشباب والعمالة المصرية للخارج

ولذلك تقوم الوزارة ممثلة للحكومة بمبادرات لتوفير عقود عمل للشباب، والعمالة المصرية للخارج، وإيجاد فرص عمل للشباب والخريجين والعمالة المصرية من كافة الفئات والمؤهلات، للعمل خارج البلاد، ليكون السفر والعمل بالخارج عن طريق الوزارة، لضمان حقوقهم الكاملة بعد السفر لدولة العمل وعند الالتحاق بالعمل.

وفي إطار ذلك، أعلنت وزارة القوى العاملة طرق الحصول على تأشيرات العمل الرسمية، والحقيقية من وزارة القوى العاملة، للراغبين في العمل بالخارج، ومن بينها تأشيرات العمل بالمملكة العربية السعودية .

طرق الحصول على تأشيرات حقيقية ومعتمدة رسميا

"الوطن" تنشر طرق الحصول على تأشيرات حقيقية ومعتمدة رسميا للعمل بالمملكة العربية السعودية، وهي في الخطوات التالية :

1- التقدم لوزارة القوى العاملة بالمستندات التالية:

- جواز سفر ساري على الاقل لمدة 6 أشهر.

- صورة تحقيق شخصية- صحيفة الحالة الجنائية.

- أصل المؤهل الدراسي إن وجد.

- التسجيل لاستخراج شهادة تحاليل طبية من مكاتب الإنترنت المعتمدة من القنصلية السعودية

- عقد العمل موثق من الخارجية السعودية والغرفة التجارية بالسعودية والمستشار العمالي بجدة أو الرياض.

- صورة تذكرة المراجعة.

- أصل صك الوكالة أو التفويض لوزارة القوة العاملة في حالة الوظائف الخدمية.

- استمارة بيانات خاصة.

- ما يعادل 50 ريال سعودي تسدد للقنصلية السعودية .

2- إجراءات يقوم بها المواطن الراغب في العمل بالخارج:

- التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوة العاملة- تسليم المستندات المطلوبة والنموذج المختص للموظف

- استلام الخدمة، حسب ما تحدده وزارة القوى العاملة .

3- للتعرف على طريقة الحصول على التأشيرة عمليا من خلال الرابط التالي :

http://psm.gov.eg/services/136