قافلة "جسور الخير 9" تبدأ فعاليتها بمدينة دهب

بدأت قافلة "جسور الخير 9" فعالياتها اليوم، بمدينة دهب، بعد ختام فعالياتها بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وشهدت إقبالاً كثيفاً من أهالي المدينة على مدار اليومين الماضيين، ووقعت الكشف الطبي على الأهالي بمستشفى دهب المركزي ومجمع المصالح بالمدينة.

وأعلنت الدكتورة إيمان أحمد أبو الفضل، المدير الفني للشئون الطبية، توقيع الكشف الطبي على 210 حالات في مُختلف التخصصات الطبية بالقافلة، وإجراء عمليات جراحية صغرى، إلى جانب تحويل حالتين لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

وأعربت "أبو الفضل" عن سعادتها لوجود إقبال كثيف من أهالي جنوب سيناء على القافلة مشيرة إلى أن جميع الأدوية يتم صرفها للمرضى مجاناً من الصيدلية الخاصة بالقافلة.

وزارت القافلة البيطرية على مدار اليوم منطقة البلوهول حيثتجمعات الجمال ووقعت الكشف الطبي على عدد (300) من الجمال وصرف العلاج والتحصينات اللازمة، كما وقعت الكشف على عدد (20) من الخيول وتطعيمهم ضد الديدان وعلاج حالات تعاني من العرج وجرى استخدام الموجات فوق الصوتية الملونة (أشعة الدوبلر) في فحص خمول المبايض وفحص 5 من السلالات المختلفة للكلاب.

وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي - مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة بأن فريق المركز المُشارك بالقافلة قام على مدار اليوم بتنفيذ ورشه عمل خاصة بإعادة تدوير البلاستيك وورشة أخرى لتعليم الأطفال كيفية تشكيل الحيوانات بالصلصال الرملي مع حوالي 35 طفل تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 12 سنه وكذلك الاحتفال مع الأطفال بذكرى السادس من أكتوبر وتوزيع الأعلام والهدايا على الأطفال بالإضافة إلى بعض المسابقات الترفيهية.