بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-10-2020 في مصر

استمرت أسعار بورصة الدواجن في الاستقرار بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، لتثبت عند نفس النقطة في بداية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن شهدت حالة من الانخفاض الشديد منذ ما يقرب من شهرين نتيجة لانخفاض القوى الشرائية في السوق المحلية، تأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا في الأسوق المصرية، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 18 جنيهًا للكيلو في المزارع، ليتراوح سعرها بالأسواق بين 24 – 26 جنيهًا حسب اختلاف المنطقة.

وأشار "السيد" إلى أن أسعار أمهات الدواجن البيضاء تباينت بين 16 و18 جنيهًا للكيلو، لتباع بالأسواق بين 18 – 22 جنيهًا، أما الدواجن البلدية فوصل سعرها إلى 28 و 36 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط من 30 إلى 39 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7.50 جنيه و10 جنيهات، وسجل الكتكوت الساسو 4.50 إلى 6 جنيهات، والكتكوت البلدي 3 إلى 5 جنيهات، فيما وصل سعر البانيه إلى 60 جنيهًا، وطبق البيض الأبيض والأحمر من 28 إلى 30 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 32 و37 جنيهًا للكرتونة.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر القليلة الماضية، انخفضت أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 أشهر ماضية، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، وجاء تلك الانخفاضات مخالفة للتوقعات، حيث شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25%، حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع، بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

إنتاج مصر من الدواجن

وتنتج مصر سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر بالرغم من هذا تحتاج في السوق إلى استيراد 5%، وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وتسعى الغرفة التجارية إلى الحفاظ على توازن الأسعار واستقرار السوق، حيث أتمت استعدادها لموسم الشتاء، نظرًا لانتشار الأمراض والأوبئة بها، كما اتخذت الإجراءات المناسبة لموازنة حركة القوى الشرائية، لتجنب تراجعها مثلما حدث منذ عدة شهور، حيث كانت تكلفة بيع الواجن لا تغطي تكلفة الإنتاج والتي تصل إلى 22 جنيهًا.