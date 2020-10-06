بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلى اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بعد أن شهدت حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة بسبب اضطراب القوة الشرائية للمواطنين.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الشهور الماضية بين الارتفاع والانخفاض، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن استقرت في السوق ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 18 و22 جنيها للكيلو، لتباع بالأسواق ما بين 20 – 25 حسب المنطقة ومصاريف النقل، مضيفُا أن أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء تباين بين 16 و18 جنيها للكيلو لتباع بالأسواق ما بين 18 – 22 جنيهًا، أما الدواجن البلدي سعر 28 إلى 36 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 30 إلى 39 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7.50 جنيهات و10 جنيهات، وسجل الكتكوت الساسو 4.50 إلى 6 جنيهات والكتكوت البلدي 3 إلى 5 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 60 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 28 إلى 30 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 32 إلى 37 جنيهًا للكرتونة.

وأوضح أن سعر بيع المزارع أقل بكثير من التكلفة الفعلية للمنتج، ما يضعنا أمام أزمة فعلية تحتاج للتدخل السريع قبل تفاقمها، وخروج الأمر عن السيطرة، مشيرا إلى أن أشعار الدواجن تواصل انخفاضها في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تراوحت ما بين 6700 و6800 جنيها، ما يجعل التكلفة الفعلية للمنتج تصل لـ 22 جنيها على الأقل.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكلفة، مما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك استقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على منتجات الدواجن جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 25 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 28 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 31 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 37 جنيهًا، والبلدي حوالي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي حوالي 47 جنيهًا، والأرنب 42 جنيهًا للكيلو.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.