بورصة الدواجن اليوم الاثنين 5-10-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 5 أكتوبر استقرار بعد عودة الطلب على اللحوم البيضاء بشكل تدريجي، حيث شهدت الأسعار انخفاض لأدني مستوي في شهر أغسطس الماضي، بنسبة انخفاض تصل إلى 40%، وهو أقل سعر منذ بداية العام الحالي.

ويرجع الخبراء والمتخصصون هذا الانخفاض إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ خلال العام الأخير الأمر الذي أدي إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن العادي وأثرت تباعًا على أسعار السلع والمنتجات المختلفة ومنها بورصة الدواجن.

وبعد قرار الحكومة المصرية بعودة السياحة وعمل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بدأت بورصة الدواجن في التعافي بصورة جزئية، نظرًا لعودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مرة أخرى، ومع هذا لحقت خسائر ضخمة بصغار التجار والمربين بسبب بيعها بـ 19 جنيها من المزرعة بينما تصل قيمة تربية الكيلو جرام حوالي 17.5 جنيه.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر الجاري، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الشهور الماضية بين الارتفاع والانخفاض، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن استقرت في السوق ليسجل سعر الكيلو المعلن بالمزارع 19 – 20 جنيها، لتباع للمستهلك ما بين 22- 23 جنيهًا.

وأضاف أن كرتونة البيض الأبيض سجلت 31 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيهًا بحسب المنطقة، مطالبا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة للدواجن عادلة تتحكم بذمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق، مؤكدا أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة سيشهد السوق خروج العديد من التجار، مما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وأوضح أن سعر بيع المزارع أقل بكثير من التكلفة الفعلية للمنتج، ما يضعنا أمام أزمة فعلية تحتاج للتدخل السريع قبل تفاقمها، وخروج الأمر عن السيطرة، مشيرا إلى أن أشعار الدواجن تواصل إنخفاضها في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تراوحت ما بين 6700 و6800 جنيها، ما يجعل التكفلة الفعلية للمنتج تصل لـ 22 جنيها على الأقل.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكفلة، مما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.