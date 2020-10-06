"العريان" عن التعامل الأمثل لتعافي الاقتصاد في ظل كورونا: زيادة الدخل

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج البريطانية، إنه الطريقة الأمثل للتعامل مع الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي النمو المرتفع الشامل، وإذا كان لديك الكثير من الديون يجب عليك زيادة الدخل، والحفاظ على مستوى المعيشة، وهذا أفضل شيء.

وأضاف "العريان"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن التقشف لا يمكن أن تتبعه للأبد، والقمع المالي المتمثل في توجيه كل الأموال للحكومات، يشوه المنظومة بأكملها، ولا يمكن للدول النامية أن تفعله بشكل جيد.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا يجب أيضًا التخلف عن سداد الديون، والشيء الأهم هو خلق النمو الاقتصادي وتطبيق السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، ومصر تقوم بهذا إلى جانب عدد آخر من الدول، لافتا إلى أن مصر ينبغي عليها أن تتفهم أن الأزمة عبارة عن صدمة كبيرة، والصادرات ستقل، والتحويلات من الخارج ستقل، والسياحة ستقل، ولذلك فإن الضربة ستكون قوية.

وأشار إلى أن الدولة والبنك المركزي بدأوا في التصدي لهذه الأمور مبكرا، ورأينا استجابة عظيمة جدا، ولهذا فإنه بالنظر إلى أرقام النمو سنجد أنها ضمن الأفضل في العالم، لأن توقيت رد الفعل كان جيدا.

وشدد "العريان" على أنه يوجد جانب إيجابي في أي شيء، فهناك ابتكارات طبية لا تصدق، بعضها له صلة بـ"كوفيد -19"، وبعضها الآخر لا، وهذا سيفيد الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التعاون بين الدول في المجال الطبي، وهناك أيضا التغييرات الإيجابية للمناخ، والقائمة طويلة، ولكن أيضا هناك الأعمال الخيرية ورأينا الناس يساعدون بعضهم البعض.