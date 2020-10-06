تاج الدين: أدوية علاج "ترامب" موجودة بالبروتوكول المصري

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأدوية التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعلاجه من فيروس كورونا ليست جديدة، وتستخدم في مصر، وتدخل في بروتوكول العلاج، ويتناولها كل المرضى، واستخدمت في حالات كثيرة والحالات الشديدة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن دواء "الديكساميثازون" قديم جدا وهو مركب من مركبات الكورتيزون، وله استخدامات كثيرة جدا، ومتوفر وموجود في مصر، ومنذ ظهور حالات الالتهابات الرئوية والمشاكل الصدرية الناتجة عن كورونا، استخدمت هذه المركزبات في علاج الحالات، وكانت ضمن البروتوكول المصري، ويوجد منها الحقن وأخرى بالفم فيما بعد.

وأشار إلى أن دواء "الديكساميثازون"، جزء من البروتوكول المصري، وجزء من بروتوكولات أخرى كثيرة في العالم، كما أن دواء "الريمديسيفير"، يصنع حاليا في مصر، ويستخدم في الحالات الشديدة جدا عن طريق الحلق، وهو في الأصل كان مضاد فيروسي، يستخدم في علاج مرض الإيبولا الذي كان متواجدًا في أفريقيا.

و أوضح أنه عندما جُرب ضمن الأدوية الأخرى ضد الفيروسات التي استخدمت في كوفيد 19، أثبت بعض النتائج في تقليل حدة بعض الحالات، وتقليل مدة العلاج، ويتحول المريض من إيجابي لسلبي، مؤكدا أن هذه الأدوية، هي المتاحة حاليا للاستخدام في مصل هذه الحالات، إضافة لاستخدام بعض الحالات للأكسجين، والتنفس الصناعي ومضادات حيوية، وهي مجموعة من الأدوية تستخدم حسب حدة وشدى كل حالة وتعطي نتائج للبعض.