"الصحة" تحسم الأمر حول انتقال كورونا عبر الهواء: غير صحيح

كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، حقيقة انتقال فيروس كورونا بين الأشخاص عن طريق الهواء، فذكرت أن اللجنة قتلت هذا الموضوع بحثًا وتحدثت فيه قبل ذلك، موضحة أن الفيروس ينتقل فقط عن طريق الرزاز، وليس عن طريق الهواء.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، : "لو الشخصين قريبين من بعض والمسافة أقل من متر ممكن يكون الرزاز معلق في الهواء، بس مش الهواء إللي ينقل الفيروس"، موضحة أنه إذا كان انتقال الفيروس عن طريق الهواء ستكون هناك مشكلة كبرى.

وتابعت:" لو الفيروس كان بينتقل بالهواء يبقى أي حد موجود في أوضة مُصاب يعدي كل اللي جوه الغرفة دي، لأنهم بيتنفسوا النفس ده، ولكن هذا غير صحيح"، موضحة في الوقت ذاته أن الأدوية الخاصة بفيروس كورونا والبرتوكول العلاجي متوفرة، "هناك نقص في أعداد الإصابات وبالتالي فالطلب على الأدوية قل، والأماكن في المستشفيات موجودة".

وواصلت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان: "شغالين في برتوكول استباقي لو لا قدر الله الأعداد زادت الفترة الجاية، هيبقى فيه تعديلات وأدوية ستضاف وأخرى ستحذف".