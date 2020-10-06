محمد العريان للمستثمرين: لا يوجد ملاذ آمن لادخار الأموال في ظل كورونا

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج البريطانية، إن كل الدول الآن تتزايد فيها الديون، ويفقد الناس وظائفهم فجأة بسبب الإغلاق وبعضهم غير قادر على العمل، ولذلك لجأت بعض الدول إلى الاستدانة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "العريان"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أنه بالنسبة للحكومة المصرية يجب عليها الحفاظ على الإصلاح، وهي كانت شديدة التميز في ذلك، لافتا إلى أن عليها الشرح بالدقة للناس أين هم ذاهبون.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالنسبة للمستثمرين، فإنه لا يوجد ملاذ آمن لوضع المال فيه، كما يدعي البعض بأنه يمكن إدخار المال في الذهب، مشيرًا إلى أن الذهب ليس استثمارا عظيما، ولكنه جيد، ويجب على المستثمر أن يعلم جيدا قدراته على المخاطر في الاستثمار.

ونصح المستثمرين، بألا يستثمروا في شركات ليس لديها الموارد المالية، التي تجعلها قادرة على العمل في الموجة الثانية، مشيرًا إلى أنه في حالة فقدان رأس المال لا يمكن التعافي، "الكل يعاني بنفس القدر إلا أن الصلابة والقدرة على القيام والتعافي تختلف من مكان لآخر".

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين، والقدرات المالية للدولة، ومعاونة المواطنين لحكوماتهم، مشددًا على أن التحدي الذي لا يريده أن يحدث هو عدم المساواة، وأن يزداد الفقراء فقرا، ويزداد الأغنياء غنى.