بالأسماء.. 32 مرشحا في معركة حصد مقعدي دائرة ناصر والواسطى ببني سويف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأسماء والرموز النهائية لمرشحي مجلس النواب على المقاعد الفردية في الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، وتضم مركزي ناصر والواسطى ومُخصص لها مقعدان.

ويتنافس بالدائرة 32 مرشحا بينهم 11 مرشحا حزبيا، وسيدة واحدة.

وضمت الأسماء كلأ من :

1 ــ محمد سيد جنيدي أحمد، وشهرته دكتور محمد جنيدي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ، طبيب بشري حر.

2 ــ عصام عبدالعزيز علي أحمد، وشهرته عصام خلاف، نائب حالي عن الدائرة، رمز السلم، مرشح حزب مستقبل وطن.

3 ــ صابر عبدالعظيم محمد مصطفى، وشهرته صابر أبو الشيخ، كبير باحثين قانون بدرجة مدير عام بمحكمة استئناف بني سويف، مستقل، رمز المدفع

4 ــ عبدالحكيم محمد محمد مسعود، وشهرته عبدالحكيم مسعود، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، رمز الديك، مرشح حزب النور.

5 ــ حاتم محمد تمام الشخيبي، وشتهرته حاتم الشخيبي، رئيس قسم بشركة مصر للبترول، مستقل، رمز الكف.

6 ــ بدوي قرني معوض مشرف، وشهرته بدوي النويشي، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مرشح حزب الوفد الجديد، رمز النخلة.

7 ــ أحمد محمد طه عبداللطيف، وشهرته أحمد محمد الهلباوي، محام حر، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز الحصان.

8 ــ علي فايز بدوي علي، وشهرته علي فايز، مقدم برامج، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز التلفزيون.

9 ــ وائل سيد قرني أمين، وشهرته وائل سيد قرني، حاصل على بكالوريوس هندسة مدني، مستقل، رمز الأسد.

10 ــ عبدالعزيز محمدين أحمد سيد، مُعلم أول دراسات اجتماعية، عن حزب المصريين، رمز السهم.

11 ــ علي طه علي نفادي، وشهرته على طه نفادي، خبير بمكتب خبراء بني سويف بوزارة العدل، مستقل، رمز الشمعة.

12 ــ حسن عبدالله عبدالفتاح، وشهرته حسن عبدالله عبدالفتاح، فني غازات الأكسجين بمستشفى بني سويف الجامعي، مرشح عن حزب مصر القومي، رمز ساعة اليد.

13 ــ أيمن صلاح عبدالحليم أبو زيد السيسي، وشهرته أيمن صالح، رقيب أول قوات مسلحة بالمعاش، مستقل، رمز الصقر.

14 ــ طه رياض دسوقي إبراهيم، وشهرته طه الدسوقي، لواء شرطة بالمعاش، رمز سماعة الطبيب، مستقل.

15 ــ أحمد عرفه عبدالجواد الشيمي، وشهرته أحمد عرفه الشيمي، مهندس زراعي بوحدة بني عدي المحلية، مستقل، رمز السكينة.

16 ــ عباس شكري حسن أحمد، وشهرته عباس شكري رضوان، مهندس مدني حر، عن حزب أبناء مصر، رمز السفينة.

17 ــ رمضان صبره إبراهيم عبدالسلام، وشهرته رمضان صبره، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مستقل، رمز الفيل.

18 ــ محمد سيد تمام سيد، وشهرته محمد تمام العماري، مدرس بمدرسة ناصر التجريبية للغات، مستقل، رمز عنقود العنب.

19 ــ سلطان عدلي سلطان علي حمد، وشهرته سلطان عادل سلطان، عامل، مستقل، رمز الكماشة.

20 ــ عايدة ثابت فرج جرجس، وشهرتها أم مايكل، بالمعاش، مستقل، رمز العصفور.

21 ــ علي محمد علي عبدالباقي، وشهرته شحته، دبلوم صناعة، مستقل، رمز الشاكوش.

22 ــ سعيد محمد علي حسن، رئيس قسم بمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، مستقل، رمز التمساح.

23 ــ ياسر محمد ربيع أمين محمود، وشهرته الكابتن ياسر ربيع، مدرب كرة قدم، مستقل، رمز الأتوبيس.

24 ــ حسن عبدالرحمن عبدالباقي مخلوف، وشهرته حسن عبدالرحمن معبد، محام حر، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

25 ــ زيدان سيد عبدالمقصود زيدان، وشهرته زيدان الشريف، كبير باحثين بدرجة مدير عام بإدارة التفتيش المالي بوزارة المالية وبالمعاش، مستقل، رمز الهٌدهُد.

26 ــ شعبان رمضان حسين عبدالجواد، وشهرته شعبان أبو زويده، حاصل على بكالوريوس تجارة، مستقل، سيارة إسعاف.

27 ــ خالد حسين إبراهيم سليمان العايق، وشهرته خالد العايق، صاحب شركة للنقل والرحلات السياحية، مرشح عن حزب مصر القومي، رمز الدراجة النارية.

28 ــ عبدالمنعم صالح سيد سيد حسانين، بالمعاش، مستقل، رمز الغزال.

29 ــ توفيق سعد زكريا عبداللطيف، لواء شرطة بالمعاش، مستقل، رمز بندقية الصيد.

30 ــ سلامة عبدالعظيم سيد عبداللطيف، وشهرته سلامة الناظر، فلاح، مستقل، رمز العقرب.

31 ــ حسن عبدالوهاب عبدالعزيز جعفر، وشهرته حسن جعفر، صاحب شركة للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير، مستقل، رمز غصن الزيتون.

32 ــ عماد حسين عبدالمجيد اليماني، وشهرته دكتور عماد اليماني، طبيب بشري حر، مستقل، رمز الطائرة الهيلكوبتر.