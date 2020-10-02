أهالي بني سويف يعلنون دعم الدولة في احتفالات أكتوبر بميدان الزراعيين

توافد المواطنون من مختلف قرى ومراكز محافظة بني سويف، على ميدان الزراعيين، اليوم، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة، وحرص المحتفلون على التقاط الصور التذكارية داخل الميدان الرئيسي بالمحافظة، وسط إذاعة الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت.

ورفع الأهالي لافتات مؤيدة الرئيس السيسي وداعمة لرجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية في حربهم على الإرهاب، كما حمل بعضهم لافتات دُون بها عبارات: "بنحبك يا رسي.. كمل يا سيسي إحنا معاك.. لا للإرهاب.. لا للإخوان".

جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دشنوا منصة أمام النصب التذكارى للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال، بالإضافة إلى عدد من ميادين المحافظات.