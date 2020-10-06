"الدكتور سايق جرار".. مرشح برلماني يعتلي رمزه الانتخابي في بني سويف

فاجأ الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة مركز وبندر بني سويف، والمرشح لبرلمان 2021 على المقعد الفردي بالدائرة عن حزب حماة الوطن، مساء الإثنين، أهالي دائرته، بقيادته لجرار زراعي، بعد أن اعتلاه مع مؤيديه، دليلًا على رمزه الانتخابي.

الفكرة لاقت قبولا كبيرا من المواطنين حيث عبر بعضهم قائلًا "الدكتور سايق الجرار" قبل أن يرد "أنا فلاح مش جديد عليّ، وده الرمز بتاعي".

لم يكتفِ برعي بقيادة الجرار فقط، بل استعان بالأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت مستخدما شعار "علم علم على الجرار" و"منار هتعلم على الجرار ".

وتشهد الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، معركة انتخابية شرسة على المقعدين المخصصين للدائرة بين النواب القدامى والوجوه الجديدة، لحسم مقعدي الدائرة، كذلك شهدت الدائرة ترشح سيدة واحدة للدائرة على الرغم من ترشحها ذاتها لانتخابات مجلس الشيوخ.

وبدأت الحملات الانتخابية للمرشحين في الدائرة في عرض السير الذاتية للمرشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والجولات في القرى والشورى، كذلك المرشحين ذاتهم والذين بدأو في عقد المؤتمرات الانتخابية المصغرة بالقرى للقاء الشباب والعائلات.

وخُصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب، منهم 8 مقاعد بالقائمة المغلقة، و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة"، ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى"، ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد"، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد.