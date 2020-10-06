تاج الدين عن حالة ترامب: الأطباء مش بينقلوا كل حاجة.. ودي أسرار المهنة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه طالما لا توجد معلومات إكلينيكية خاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلا يمكن تقييم حالته الصحية أو مضاعفاتها، ولكن كل ما هو متاح أن الأدوية التي تناولها مستخدمة في علاج فيروس كورونا، "الأطباء مش بينقلوا كل حاجة، ودي أسرار مهنية طبية".

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ ولكن المسافة هي التي تختلف، كما يمكن للرذاذ السقوط على الأرض ويستنشق من جديد، أو يتواجد على الأسطح، وهذا أمر محسوم ومعروف منذ البداية.

وطالب المواطنين باستمرارية غسل الأيدي خلال اليوم، لافتًا إلى أن الفيروس له مسافة ينتقل فيها، "فيه فيروسات لما الواحد يكح أو يعطس وتنزل على الأرض ثم يعاد استنشاقها لفترة زمنية معينة ممكن تكون حية في هذه الفترة".