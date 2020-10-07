الشهيد الحي: عبد الناصر منحني اللقب.. ورفعت معنوياته بعد النكسة

قال عبد الجواد سويلم، أحد أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر، الملقب بـ "الشهيد الحي"، إن الرئيس جمال عبد الناصر هو من لقبه بـ "الشهيد الحي"، وذلك بعد زيارته في المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها في أحد العمليات ضد العدو في سيناء، بعد حرب 1967.

وأضاف "سويلم"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإصابة جاءت أثناء أحد العمليات في سيناء، حيث إن الرئيس جمال عبد الناصر أصدر تعليمات لتدمير مخازن الذخيرة في وسط سيناء، وانتقل هو وزملاؤه إلى هناك ونجحوا في تنفيذ الخطة الموضوعة، ونجحت العملية بشكل كبير.

وتابع: "ونحن عائدون هاجمونا بأربع طائرات، طيار من الأربعة ضربني بالرشاشات، وحاولت تفادي الضرب وتعاملت معه بالسلاح الآلي، وكنت صغيرا فأشرت له أن ينزل لي لمحاربته، ولكنه ضربني بصاروخ، وتعرضت لبتر الساقين الشمال واليمين، وبتر الساعد الأيمن وفقد العين اليمنى وكسر في الظهر، ولم يحدث لي أي إغماء أو خضة، وعلى الرغم من ذلك أصريت على المشاركة في حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار إلى أنه من المواقف التي لا ينساها أن الجنود بعدما رحلت الطائرات وصلوا له وأصروا على إنقاذه من سيناء ورفعوه على أعناقهم لمدة 11 كيلو، ومن ثم زاره الزعيم عبد الناصر وقتها، "كان جسمي كله متكسر، لم أكن أتخيل أن الرئيس عبد الناصر هو من يزورني وقتها، سلم عليا واتكلم معايا عن اللي حصل معايا، وطلبت منه أن أشارك في الحرب الجاية.. جمال عبد الناصر لقبني بالشهيد الحي بعد طلبي منه بالحرب مرة أخرى على الرغم مما حدث معي، والله كنت سعيد جدا أن رفعت معنوياته بعد ما كان جاي حزين وزعلان عليا".