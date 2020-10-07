30 مرشحا في معركة "جنوب بني سويف" الانتخابية وغياب تام للمرأة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء ورموز، مرشحي المقاعد الفردية بالدائرة الجنوبية لمحافظة بني سويف "ببا وسمسطا والفشن" والمخصص لها 3 مقاعد، في انتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت 30 مرشحا، بينهم 4 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والغد، و26 مستقلا، في غياب تام للمرأة.

وتضمنت الأسماء كلأ من:

1 ــ حسام محمد محمود أحمد، وشهرته حسام العمدة، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز السلم.

2 ــ طه محمد بهجت محمد عبد اللطيف، وشهرته طه أبو الناظر، حاصل على ليسانس حقوق، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

3 ــ أحمد علي عباس أبو زيد، وشهرته أحمد علي عباس، معاون قضائي مجمع محاكم بني سويف، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

4 ــ طارق مجاور محمد حسين، شهرته دكتور طارق مجاور، محام حر، وحاصل على دكتوراه في القانون التجاري والبحري، مستقل، رمز الأسد.

5 ــ محمد فرغلي عبد الدايم حسن، وشهرته محمد فرغلي، مدير إدارة هندسة كهرباء الفشن ببني سويف، مستقل، رمز الكف.

6 ــ سامح غانم محمد عبد العظيم، مدير مستشفى دلهانس للأمومة والطفولة، مستقل، رمز الحصان.

7 ــ محمد ناجي عبود محمد، وشهرته محمد ناجي العمدة، عضو مجلس إدارة المصرية العربية للطحن، مستقل، رمز عنقود العنب.

8 ــ محمود محمد عبد الوهاب علي، محام حر، مستقل، رمز التمساح.

9 ــ حسن رمضان سالم سيد، فني هندسي بالإدارة الزراعية بالفشن، مرشح عن حزب الغد، رمز بندقية صيد.

10 ــ أحمد سعيد عبد العليم أحمد، وشهرته أحمد سعيد الشخيبي، مدير نظم تكنولوجيا المعلومات بالهيئة القومية للبريد المصري، مستقل، رمز الأتوبيس.

11 ــ حسن البطل أحمد الصيفي، وشهرته حسن الصيفي، باحث ثالث قانون بهيئة قضايا الدولة، مستقل، رمز الصقر.

12 ــ علي أحمد عبد الحفيظ أحمد، وشهرته علي الشيخ، حاصل على دبلوم صناعي، مستقل، رمز المنبه.

13 ــ أحمد محمد محمد محيلبة، وشهرته أحمد محيلبة، مراجع حسابات بمأمورية الضرائب العقارية بسمسطا، مستقل، رمز التليفون المحمول.

14 ــ رضوان عدلي حميدة رضوان، وشهرته رضوان، فني صيانة بالمعاش بشركة مياه الشرب، مستقل، رمز الديك.

15 ــ مصطفى فؤاد عبد الحليم عبد الجواد، المحترم، عضو مجلس إدارة شركة استثمار ومقاولات، مستقل، رمز السد العالي.

16 ــ أحمد شوقي إبراهيم محمد، شهرته أحمد الغول، مُعلم، مستقل، رمز ساعة اليد.

17 ــ شعبان ذكي عبد الفتاح أحمد، شهرته محمد ذكي، صاحب شركة استيراد وتصدير، رمز السفينة مستقل.

18 ــ أنور حسن أنور عبد الجواد، أخصائي أول ــ مدير بنك شنرا الزراعي، مستقل، رمز ثمرة الموز.

19 ــ فهد فاروق محمد حامد، سائق درجة ثالثة، مستقل، رمز الفراشة.

20 ــ أحمد صقر علي حسين، وشهرته أحمد صقر، أخصائي معلومات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مستقل، رمز الشمعة.

21 ــ سعيد محمد محمد فرج، أخصائي شؤون قانونية ببنك التنمية الزراعي، مستقل، رمز غصن الزيتون.

22 ــ أبو جبل محمود أحمد عوض، بالمعاش، مستقل، رمز مظروف البريد.

23 ــ إسلام العربي محمد أحمد، وشهرته إسلام العربي، محام حر، رمز الدراجة النارية.

24 ــ حسان طه حسان، وشهرته حسان حوتة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مستقل، رمز المعلقة.

25 ــ نصر الدين محمود سعيد، وشهرته نصر الدين حبيب، مدير عام بمجلس النواب، مستقل، رمز الفيل.

26 ــ إسماعيل أحمد عبد الوهاب، وشهرته حمدان ابو صقر، صاحب مكتب للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير، مستقل، رمز الشاكوش.

27 ــ حسن محمود مسلم عبد اللطيف، وشهرته حسين أبو الشيخ مسلم، صاحب مكتب استيراد وتوكيلات تجارية، مستقل، رمز الطائرة الهيكوبتر.

28 ــ محمد محمد توفيق حسن، وشهرته محمد سعيد توفيق، مستقل، حاصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية، رمز الجرس.

29 ــ محمود محمد أبو زيد محمد، وشهرته محمود أبو زيد، محام حر، مستقل، رمز التليفزيون.

30 ــ أحمد عباس أحمد حسن، وشهرته أحمد عباس الشريعي، مشرف صحافة بمدرسة ثانوية، مستقل، رمز النجفة.