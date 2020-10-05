محافظ بني سويف يتفقد المرحلة الأولى من منظومة كاميرات المراقبة في ببا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، المرحلة الأولى من منظومة كاميرات المراقبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع المراقبة الإليكترونية بالكاميرات لتأمين الأهداف الحيوية والمؤسسات والمنشآت العامة بالمحافظة واستكمال المنظومة الأمنية، والتعامل الفاعل واللحظي مع الأزمات ورصد وقوع أية مخالفات سواء بناء أو إشغالات.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن أعمال المرحلة الأولى التي تم من خلالها تركيب 32 كاميرا و 5 شاشات مراقبة، حيث جرى تصميم غرفة أزمات مزودة بشاشات عرض حية متصلة بوحدة "RACK" تحتوي على 4 سيرفر لتحميل وبث مباشر للمواقع الحيوية للمدينة، علاوة على تصميم وتنفيذ شبكة رصد كامل لجميع شوارع مدينة ببا باستخدام كاميرات عالية الدقة ووحدات مراقبة بنظام تشفير مؤمن (واي ماكس) بدون انترنت.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل في مشروع تبطين الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تبطين الترع بقرية هليه بمركز ببا، مناقشا مع مسؤولي الري الموقف التنفيذي للمشروع، حيث يجري العمل حاليا في تنفيذ 10 مشروعات تم الانتهاء من تبطين 97 كم، منها 80 كم فقط بمركز ببا، ومستهدف تنفيذ المشروع في جميع ترع المحافظة خلال عامين بأطوال تقدر بـ 700 كم، ومن المقرر الانتهاء من تبطين 300 كم خلال العام المالي الجاري، خاصة وأن معدلات التنفيذ تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمنى المحدد.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، موجها بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.