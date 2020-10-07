إصابة مستشار بالبيت الأبيض بفيروس كورونا

أصيب ستيفن ميلر المستشار بالبيت الأبيض، بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج فحوصاته إيجابية الثلاثاء.

وقال ميلر إنه كان يعمل عن بعد طوال الفترة الماضية، حيث ىعمل على عزل نفسه منذ خمسة أيام بعد ظهور أعراض عليه، قبل أن تتأكد إصابته يوم الثلاثاء، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتعد تلك أحدث إصابات كورونا التي يجرى الإبلاغ عنها بين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن إصابته بكورونا الأسبوع الماضي.

وكانت كاتي زوجة ميلر، وهي متحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس، قد أصيبت بالفيروس في مايو الماضي.