ترامب: أنا بخير.. وأتطلع لمناظرة بايدن

قال الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يريد أن تُجرى المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وغرد ترامب على حسابه على "تويتر"، قائلًا، "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي.. ستكون عظيمة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه على ما يرام، في أعقاب أول ليلة له في البيت الأبيض بعد أن دخل المستشفى للعلاج من كوفيد-19.

وغادر ترامب المستشفى، الاثنين، بعد علاجه من فيروس كرورونا المستجد، وقال: "أشعر بتحسن كبير. لا تخافوا من فيروس كورونا ولا تجعلوه يسيطر على حياتكم".

وأبرز الرئيس الأمريكي أنه جرى، تحت إدارة ترامب "تطوير أدوية ومعرفة عظيمة"، وقال: "أنا بأفضل حال على ما كنت عليه قبل 20 عامًا!".

بدوره، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه مستعد للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع ترامب، إذا قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمنًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج من مستشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأمريكيين في رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض يمنعون إصدار إرشادات اتحادية صارمة جديدة بخصوص الموافقة الطارئة على لقاح لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اقترحت إرشادات أكثر صرامة للموافقة الطارئة على لـ"قاح لكوفيد-19"، لكن كبير موظفي البيت الأبيض اعترض على البنود التي من شأنها تأجيل الموافقة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر .

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن إدارة الغذاء والدواء تبحث عن سبل أخرى للتأكد من أن اللقاحات تلبي الإرشادات.