"أم مايكل وحسن بتاع المواعيد".. أسماء شهرة غريبة للمرشحين في بني سويف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسماء والرموز النهائية لمرشحي مجلس النواب على المقاعد الفردية الثمان بمحافظة بني سويف، في الدوائر الأربعة، بإجمالي عدد مرشحين 94 مرشحا، بينهم سيدتان فقط بواقع سيدة بالدائرة الأولى وأخرى بالدائرة الثانية، و24 عن أحزاب، و70 مستقل.

وبرزت بعض أسماء الشهرة للمرشحين والتي حملت أسماء اعتبرها البعض غريبة بينما اعتبرها البعض الآخر عادية إلا أنها تكون من باب الدعاية وجاءت أبرزها "أم مايكل" وهو اسم الشهرة للمرشحة عايدة ثابت فرج جرجس، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، و" شحتة" وهو اسم الشهرة للمرشح علي محمد علي عبد الباقي، بنفس الدائرة، و"المحترم" وهو اسم الشهرة للمرشح مصطفى فؤاد عبد الحليم عبد الجواد، المرشح بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، و " الحاج حسن بتاع المواعيد" وهو اسم الشهرة للمرشح حسن رمضان سالم سيد، بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا والفشن وسمسطا".

في الدائرة الأولى ومقرها شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، والمخصص لها مقعدان، وضمت أسماء المرشحين امراة واحدة عن حزب المصريين، و2 من النواب الحاليين، و7 مرشحين عن احزاب في مواجهة 18 مرشحا مستقلا.

وضمت اسماء المرشحين كلأ من:

1 ــ محمد سيد كامل حسان، وشهرته رمضان أبو حسان، صاحب مكتب مقاولات، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز السلم.

2 ــ طارق مخيمر عبد التواب حسان، وشهرته طارق مخيمر، مهندس مدني حر، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

3 ــ أبو الخير عبد السميع محمد أبو زيد، وشهرته الدكتور أبو الخير عبد السميع، استشاري جراحة المسالك البولية، مستقل، رمز الحصان.

4 ــ مرقص موريس كمال وهبة، وشهرته مرقص موريس، دبلوم تجارة، مستقل، رمز الأسد.

5 ــ محمود عزت محمود احمد، وشهرته محمود عزت ابو حمد ابو عزوز، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مستقل، رمز العقرب.

6 ــ ممدوح مجدي أحمد محمد، وشهرته، ممدوح مجدي أحمد، ضابط قوات مسلحة بالمعاش، مستقل، رمز الصقر.

7 ــ وليد محمد أحمد عبد اللطيف، وشهرته وليد البكري سليم، مأمور ضرائب مبيعات، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز المدفع.

8 ــ محمد رجب أحمد عبد العظيم، وشهرته محمد رجب عبد العظيم، محام حر، مستقل، رمز التمساح.

9 ــ مخلوف ماهر مخلوف سيد، وشهرته الإعلامي اشرف ابو دنيا، مشرف بعقد عمل مؤقت بمشروع النظافة العامة بديوان عام محافظة بني سويف، مستقل، رمز التليفزيون.

10 ــ مصطفى علي سيد لطفي، وشهرته مصطفى علي سيد الباسطي، حاصل على ماجستير قانون، مستقل، رمز بندقية الصيد.

11 ــ أحمد محمد أحمد مصطفى، وشهرته أحمد الكومي، صاحب مكتب مقاولات وتوريدات، مستقل، رمز ساعة يد.

12 ــ حياة سيد سيد عويس، وشهرتها حياة سيد مكي، معلم أول بإدارة بني سويف التعليمية، عن حزب المصريين، رمز سيارة الإسعاف.

13 ــ ربيع عباس عبد العزيز علي حمزة، وشهرته ربيع عباس، مراقب بالبنك الأهلي المصري، مستقل، رمز الشمعة.

14 ــ هاني فارس علي محمد، محام حر، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز المنبه.

15 ــ عادل محمد خليفة طلبه، وشهرته عادل خليفة، رمز الأتوبيس، موجه اول لغة عربية بإدارة بني سويف التعليمية بالمعاش، مستقل.

16 ــ أحمد محمد عبد الحميد حسن، وشهرته احمد طلحه، دبلوم صناعة، مستقل، رمز النخلة.

17 ــ عادل جرجس صليب حنين، وشهرته عادل حنين، صاحب مركز خدمة وصيانة نوكيا، مستقل، رمز غصن الزيتون.

18 ــ عادل حمودة بيومي حمودي، وشهرته عادل حمودة، مدير إدارة تنسيق المتابعة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، رمز السفينة، مستقل.

19 ــ ثروت يوسف فرج الداعوري، مستقل، وشهرته ثروت الداعوري، مزارع، رمز الديك.

20 ــ ابو الخير جابر عبود مصطفى، وشهرته ابو الخير العبودي، مدير مدرسة باها الثانوية المشتركة، مستقل، ورمزه الطائرة الهليكوبتر.

21 ــ محمد أحمد محمود مصطفى، وشهرته محمد النجار، مستقل، رمز إشارة المرور، موظف إداري بإدارة مرور في بني سويف.

22 ــ سيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، بالمعاش، عن حزب نداء مصر، رمز الفيل.

23 ــ محمد سيد محمد أحمد، وشهرته محمد زعزوع، مدير عيادة ناصر الشاملة بالهيئة العامة للتأمين الصحي في بني سويف، مستقل، رمز الونش.

24 ــ محمد مصطفى محمد ابو زيد، وشهرته محمد ابو زيد، لواء شرطة بالمعاش، مستقل، زهرة عباد الشمس.

25 ــ عبد الرحمن محمد عبد الجواد أحمد، وشهرته عبد الرحمن برعي، استاذ مساعد بكلية التربية بجامعة بني سويف، عن حزب حماة الوطن، رمز الجرار الزراعي.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى ومُخصص لها مقعدان، ويتنافس بالدائرة 32 مرشحا بينهم 11 مرشح حزبي، وسيدة واحدة.

وضمت الأسماء كلأ من :

1 ــ محمد سيد جنيدي أحمد، وشهرته دكتور محمد جنيدي، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ، طبيب بشري حر.

2 ــ عصام عبد العزيز علي أحمد، وشهرته عصام خلاف، نائب حالي عن الدائرة، رمز السلم، مرشح عن حزب مستقبل وطن.

3 ــ صابر عبد العظيم محمد مصطفى، وشهرته صابر ابو الشيخ، كبير باحثين قانون بدرجة مدير عام بمحكمة استئناف بني سويف، مستقل، رمز المدفع

4 ــ عبد الحكيم محمد محمد مسعود، وشهرته عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، رمز الديك، مرشح عن حزب النور.

5 ــ حاتم محمد تمام الشخيبي، وشتهرته حاتم الشخيبي، رئيس قسم بشركة مصر للبترول، مستقل، رمز الكف.

6 ــ بدوي قرني معوض مشرف، وشهرته بدوي النويشي، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مرشح عن حزب الوفد الجديد، رمز النخلة.

7 ــ أحمد محمد طه عبد اللطيف، وشهرته احمد محمد الهلباوي، محام حر، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز الحصان.

8 ــ علي فايز بدوي علي، وشهرته علي فايز، مقدم برامج، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز التليفزيون.

9 ــ وائل سيد قرني أمين، وشهرته وائل سيد قرني، حاصل على بكالوريوس هندسي مدني، مستقل، رمز الأسد.

10 ــ عبد العزيز محمدين أحمد سيد، مُعلم أول دراسات إجتماعية، عن حزب المصريين، رمز السهم.

11 ــ علي طه علي نفادي، وشهرته على طه نفادي، خبير بمكتب خبراء بني سويف بوزارة العدل، مستقل، رمز الشمعة.

12 ــ حسن عبد الله عبد الفتاح، وشهرته حسن عبد الله عبد الفتاح، فني غازات الأكسجين بمستشفى بني سويف الجامعي، مرشح عن حزب مصر القومي، رمز ساعة اليد.

13 ــ أيمن صلاح عبد الحليم ابو زيد السيسي، وشهرته ايمن صالح، رقيب أول قوات مسلحة بالمعاش، مستقل، رمز الصقر.

14 ــ طه رياض دسوقي إبراهيم، وشهرته طه الدسوقي، لواء شرطة بالمعاش، رمز سماعة الطبيب، مستقل.

15 ــ أحمد عرفه عبد الجواد الشيمي، وشهرته أحمد عرفه الشيمي، مهندس زراعي بوحدة بني عدي المحلية، مستقل، رمز السكينة.

16 ــ عباس شكري حسن احمد، وشهرته عباس شكري رضوان، مهندس مدني حر، عن حزب ابناء مصر، رمز السفينة.

17 ــ رمضان صبره إبراهيم عبد السلام، وشهرته رمضان صبره، حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية، مستقل، رمز الفيل.

18 ــ محمد سيد تمام سيد، وشهرته محمد تمام العماري، مدرس بمدرسة ناصر التجريبية للغات، مستقل، رمز عنقود العنب.

19 ــ سلطان عدلي سلطان علي حمد، وشهرته سلطان عادل سلطان، عامل، مستقل، رمز الكماشة.

20 ــ عايدة ثابت فرج جرجس، وشهرتها أم مايكل، بالمعاش، مستقل، رمز العصفور.

21 ــ علي محمد علي عبد الباقي، وشهرته شحته، دبلوم صناعة، مستقل، رمز الشاكوش.

22 ــ سعيد محمد علي حسن، رئيس قسم بمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، مستقل، رمز التمساح.

23 ــ ياسر محمد ربيع أمين محمود، وشهرته الكابتن ياسر ربيع، مدرب كرة قدم، مستقل، رمز الأتوبيس.

24 ــ حسن عبد الرحمن عبد الباقي مخلوف، وشهرته حسن عبد الرحمن معبد، محام حر، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

25 ــ زيدان سيد عبد المقصود زيدان، وشهرته زيدان الشريف، كبير باحثين بدرجة مدير عام بإدارة التفتيش المالي بوزارة المالية وبالمعاش، مستقل، رمز الهٌدهُد.

26 ــ شعبان رمضان حسين عبد الجواد، وشهرته شعبان ابو زويده، حاصل على بكالوريوس تجارة، مستقل، سيارة اسعاف.

27 ــ خالد حسين إبراهيم سليمان العايق، وشهرته خالد العايق، صاحب شركة للنقل والرحلات السياحية، مرشح عن حزب مصر القومي، رمز الدراجة النارية.

28 ــ عبد المنعم صالح سيد سيد حسانين، بالمعاش، مستقل، رمز الغزال.

29 ــ توفيق سعد زكريا عبد اللطيف، لواء شرطة بالمعاش، مستقل، رمز بندقية الصيد.

30 ــ سلامة عبد العظيم سيد عبد اللطيف، وشهرته سلامة الناظر، فلاح، مستقل، رمز العقرب.

31 ــ حسن عبد الوهاب عبد العزيز جعفر، وشهرته حسن جعفر، صاحب شاركة للأستثمار العقاري والاستيراد والتصدير، مستقل، رمز غصن الزيتون.

32 ــ عماد حسين عبد المجيد اليماني، وشهرته دكتور عماد اليماني، طبيب بشري حر، مستقل، رمز الطائرة الهيلكوبتر

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم مركز إهناسيا غرب المحافظة، والتي خلت من ترشح العنصر النسائي، وخٌصص لها مقعد وحيد، يتنافس عليه 7 مرشحين بينهم حزبيين اثنين و5 مستقلين.

جاءت اسماء المرشحين وفقا للترتيب التالي

1 ــ سيد محمد سيد أحمد، شهرته سيد الجزار، مدير وشريك بشركة مقاولات، عن حزب مستقبل وطن، رمز السلم.

2 ــ سامي توفيق محمد كامل معوض، وشهرته اللواء سامي توفيق، لواء شرطة بالمعاش، رمز الحصان، مرشح مستقل.

3 ــ مجدي عمر إسماعيل مصطفى، صاحب شركة مقاولات وتوريدات، مستقل، رمز الصقر.

4 ــ عمر عبد العزيز توفيق عبد الجواد، حاصل على دبلوم صناعي، مستقل، رمز التمساح.

5 ــ هشام عبد العظيم صادق محمد، وشهرته هشام صادق، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات، مستقل، رمز الأسد.

6 ــ محمد عبد الحميد محمد تمام كساب، شهرته محمد كساب، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مستقل، رمز الطائرة الهيلكوبتر.

7 ــ أحمد حسين أحمد عبد المجيد، وشهرته أحمد حسين البراوي، محامي، مرشح عن حزب صوت الشعب " رئيس حزب صوت الشعب"، رمز الديك.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتتضم مراكز " ببا وسمسطا والفشن " والمخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليها 30 مرشحا، بينهم 4 مرشحين عن احزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والغد، و26 مستقلا، في غياب تام للمرأة.

وتضمنت الأسماء كلأ من :

1 ــ حسام محمد محمود أحمد، وشهرته حسام العمده، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز السلم.

2 ــ طه محمد بهجت محمد عبد اللطيف، وشهرته طه ابو الناظر، حاصل على ليسانس حقوق، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

3 ــ احمد علي عباس ابو زيد، وشهرته احمد علي عباس، معاون قضائي مجمع محاكم بني سويف، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

4 ــ طارق مجاور محمد حسين، شهرته دكتور طارق مجاور، محام حر، وحاصل على دكتوراه في القانون التجاري والبحري، مستقل، رمز الأسد.

5 ــ محمد فرغلي عبد الدايم حسن، وشهرته محمد فرغلي، مدير إدارة هندسة كهرباء الفشن ببني سويف، مستقل، رمز الكف.

6 ــ سامح غانم محمد عبد العظيم، مدير مستشفى دلهانس للأمومة والطفولة، مستقل، رمز الحصان.

7 ــ محمد ناجي عبود محمد، وشهرته محمد ناجي العمدة، عضو مجلس إدارة المصرية العربية للطحن، مستقل، رمز عنقود العنب.

8 ــ محمود محمد عبد الوهاب علي، محام حر، مستقل، رمز التمساح.

9 ــ حسن رمضان سالم سيد، وشهرته الحاج حسن بتاع المواعيد، فني هندسي بالإدارة الزراعية بالفشن، مرشح عن حزب الغد، رمز بندقية صيد.

10 ــ احمد سعيد عبد العليم أحمد، وشهرته أحمد سعيد الشخيبي، مدير نظم تكنولوجيا المعلومات بالهيئة القومية للبريد المصري، مستقل، رمز الأتوبيس.

11 ــ حسن البطل أحمد الصيفي، وشهرته حسن الصيفي، باحث ثالث قانون بهيئة قضايا الدولة، مستقل، رمز الصقر.

12 ــ علي أحمد عبد الحفيظ أحمد، وشهرته علي الشيخ، حاصل على دبلوم صناعي، مستقل، رمز المنبه.

13 ــ أحمد محمد محمد محليبه، وشهرته أحمد محيلبه، مراجع حسابات بمأمورية الضرائب العقارية بسمسطا، مستقل، رمز التليفون المحمول.

14 ــ رضوان عدلي حميدة رضوان، وشهرته رضوان، فني صيانة بالمعاش بشركة مياه الشرب، مستقل، رمز الديك.

15 ــ مصطفى فؤاد عبد الحليم عبد الجواد، المحترم، عضو مجلس إدارة شركة استثمار ومقاولات، مستقل، رمز السد العالي.

16 ــ أحمد شوقي إبراهيم محمد، شهرته أحمد الغول، مُعلم، مستقل، رمز ساعة اليد.

17 ــ شعبان ذكي عبد الفتاح أحمد، شهرته محمد ذكي، صاحب شركة استيراد وتصدير، رمز السفينة مستقل.

18 ــ أنور حسن أنور عبد الجواد، أخصائي أول ــ مدير بنك شنرا الزراعي، مستقل، رمز ثمرة الموز.

19 ــ فهد فاروق محمد حامد، سائق درجة ثالثة، مستقل، رمز الفراشة.

20 ــ احمد صقر علي حسين، وشهرته أحمد صقر، اخصائي معلومات بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، مستقل، رمز الشمعة.

21 ــ سعيد محمد محمد فرج، أخصائي شؤون قانونية ببنك التنمية الزراعي، مستقل، رمز غصن الزيتون.

22 ــ أبو جبل محمود أحمد عوض، بالمعاش، مستقل، رمز مظروف البريد.

23 ــ اسلام العربي محمد أحمد، وشهرته اسلام العربي، محام حر، رمز الدراجة النارية.

24 ــ حسان طه حسان، وشهرته حسان حوته، حاصل على بكالوريوس تجارة، مستقل، رمز المعلقة.

25 ــ نصر الدين محمود سعيد، وشهرته نصر الدين حبيب، مدير عام بمجلس النواب، مستقل، رمز الفيل.

26 ــ إسماعيل أحمد عبد الوهاب، وشهرته حمدان ابو صقر، صاحب مكتب للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير، مستقل، رمز الشاكوش.

27 ــ حسن محمود مسلم عبد اللطيف، وشهرته حسين ابو الشيخ مسلم، صاحب مكتب استيراد وتوكيلات تجارية، مستقل، رمز الطائرة الهيكوبتر.

28 ــ محمد محمد توفيق حسن، وشهرته محمد سعيد توفيق، مستقل، حاصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية، رمز الجرس.

29 ــ محمود محمد ابو زيد محمد، وشهرته محمود ابو زيد، محام حر، مستقل، رمز التليفزيون.

30 ــ أحمد عباس أحمد حسن، وشهرته احمد عباس الشريعي، مشرف صحافة بمدرسة ثانوية، مستقل، رمز النجفة.