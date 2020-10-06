بعضوية "مسلم".. جامعة بني سويف تعتمد التشكيل الجديد لمجلس كلية الإعلام

صدّق الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، على تشكيل مجلس كلية الإعلام للعام الجامعي 2021/2020 بجامعة بني سويف، والذي يضم في عضويته عدد من أساتذة الإعلام وخبراء العمل الإعلامي في مصر، والذي يضم في عضويته الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قنوات dmc.

ويرأس العميد مجلس الكلية، وعضوية، الدكتورة رشا عادل لطفي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة أماني ألبرت أديب، وكيل الكلية لشؤون وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، الدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى جابر هاشم، قائما بعمل رئيس قسم الصحافة.

وضم التشكيل الجديد للمجلس أيضا، الدكتورة إنجي عباس سيد أبوالعز، مشرف شعبة اللغة الإنجليزية، والدكتور عبدالرحيم أحمد سليمان درويش، باعتباره أقدم الأساتذة بالكلية، والدكتورة الشيماء صبحي محمد، أقدم مدرسي الكلية، والدكتور أحمد شحاتة عبدالفضيل، مدير وحدة الجودة، والدكتور كريم محمد عادل، مدير وحدة الإرشاد والتسجيل، والدكتور محمود سيد محمد علي، مدير وحدة الخدمات الإلكترونية.

ونص قرار تشكيل المجلس الجديد، على عضوية الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قنوات dmc، عضوا من الخارج باعتباره خبيرا إعلاميا، والدكتور عادل عبدالغفار فرج خليل، عميد كلية الإعلام جامعة النهضة "عضوا من الخارج"، وتوني عثمان، مدير عام العلاقات العامة بمصنع أسمنت تيتان "عضوا من الخارج".