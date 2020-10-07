"الوحيد الفاشل فيكم".. أحمد حلمي يمازح عمرو سعد بعد فوز شقيقه بجائزة الدولة

وصلة مزاح بين الفنانين أحمد حلمي وعمرو سعد، على هامش حصول شقيق الأخير سامح سعد، على جائزة الدولة للتفوق العلمي.

البداية كانت بمنشور وضعه الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مهنئًا شقيقه بحصوله على الجائزة قائلًا: "مبروووك العالم الكبير وشقيقي الدكتور سامح سعد حصولك علي جائزة الدولة للتفوق العلمي فخور لأنك عالم مصري وفخور لأنك أخويا".

وحرص حلمي على تهنئة عمرو سعد في تعليق قال فيه: "ألف ألف مبروك.. عقبال نوبل"، قبل أن يتابع مازحًا: "دة الوحيد اللي فشل فيكم".

وجاءت مداعبة حلمي، في إشارة لامتهان الثنائي عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد مهنة الفن، بينما اتخذ شقيقهم الثالث سامح سعد طريق آخر يتعلق بالعلم.

ورد عمرو سعد ممازحًا حلمي: "شكرا جدا ليك حبيبي وأخويا النجم الكبير احمد حلمي.. والله ياما قولتله سيبك من العلم بس عدو نفسه".

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة عمرو سعد أيضًا، حيث علقت أصالة قائلة: "ألف مبروك الله يسعده متل ما أسعدنا بوجوده وعلمه وأخلاقه وقيمه"، ليرد سعد: "حبيبتي الغالية والله ما في بأخلاقك وكرمك وقلبك وروحك.. تسلمي صولا".

فيما علق الفنان مصطفى خاطر مازحًا: "دة إيه العيلة الجامدة دي؟"، ليرد سعد: "حبيبي يا نجم، هي عيلة عباقرة وانا متواضع زي ما أنت عارف".