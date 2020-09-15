فيديو.. أحمد سعد يعرض أغنيته الجديدة "بصرة" خلال لقائه مع عمرو أديب

عرض الفنان أحمد سعد، أغنيته الجديدة "بصرة" وذلك لأول مرة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي دهيمة وأكرم دهيمة.

وقال سعد: "فيه أغنية لسة نازلة دلوقتي هنذيعها عند حضرتك هيبقى بنقولها لأول مرة".

وتقول كلمات الأغنية: "كلنا زي بعض بصرة.. كلنا على بعض سماسرة.. عيان بيشيل في ميت هيفيد بإيه يا حسرة.. محتاجين عمليات تجميل تجميل داخلية.. شفط غيل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نية.. يا ناس الدنيا ساطلة الناس من غير شرب ولا أنفاس.. إحنا كل بحورنا طحينة.. بس ستر الله مغطينا.. على طول نحشر مناخيرنا.. في اللي مالناش فيه ومش لينا.. يا دينا كرباج ورا يالا ونزلينا.. ده الحال بينا بيسوء وأيوة بقينا فينا وفينا.. يا ناس الدنيا ساطلة الناس.. من غير شرب ولا أنفاس".

وأوضح "سعد"، أنَّه يعمل حاليًا على إعداد ألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.