عمرو سعد عن شقيقه "أحمد": موهبة كبيرة.. ولو اشتغل هيقلب الدنيا

علق الفنان عمرو سعد على موهبة شقيقه المطرب أحمد سعد، معتبرًا أنَّ شقيقه لديه موهبه كبيره جدًا في الغناء.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكايه" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنَّ كان كانوا ينوي احتراف الغناء منذ صغره ولكنه حين استمع إلى صوت شقيقه قرر ألا يغني مرة أخرى، لافتًا إلى أنَّه حاول الغناء ولم ينجح.

وأشار إلى أنَّه أكبر من شقيقه سنًا، مبينًا أنَّ شقيقه كبير بموهبته، موضحًا أنَّ شقيقه شهد تغييرًا كبيرًار في حياته، مثنيًا على صراحته وقوله إنَّه لم يجتهد بشكل كاف خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "الراجل ده لو اشتغل هيقلب الدنيا، وهو موهبة يتفق عليها الناس في كل الدول، ففي الإمارات والسعودية، الجميع يتحدث عنه وعن حجم موهبته وحضوره صوته وتميزًا، هو أصلا بيغني وهو عنده 9 سنين".

وحكى "سعد"، عن موقف طريف حدث مع شقيقه حيث كان يغني في أحد الأفراح الشعبية، وخرج شخص يحمل سلاح أبيض وهو يقول: "عليا الطلاق الفرح ده كله هيروح مع الولد اللي هيقعد الغني".

وتحدث "سعد" عن عيوب شقيقه: "أحمد مش بتاع تخطيط واللي بيجي على دماغه بيعملوا، مش بيخطط ولا بيستخدم السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هي اللي بتستخدمه".