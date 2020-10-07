ظاهرة "الأوفر برايس" تغزو سوق السيارات.. وخبراء يشرحون الأسباب

منذ انتشار جائحة فيروس "كوفيد 19" المستجد من كورونا التاجي، والذي أرغم العديد من الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات على التراخي ما تسبب في تراجع المبيعات وقلة السيارات التي تتم صناعتها بسبب غلق الكثير من المصانع لفترات طويلة؛ كل هذا أثر وبشكل واضح على قطاع السيارات العالمي بوجه عام والسوق المحلي بوجه خاص حيث ظهرت مؤخرًا ظاهرة "الأوفر برايس" على عدة طرق.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" أهم الأسباب في ظهور "الأوفر برايس" من حيث أحتكار الموديلات وبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي لها من قبل التجار، والسبب الرئيسي في ظهور "أوفر برايس" على بعض الموديلات، والمعالجة الفعالة للقضاء على تلك الظاهرة.

وفي هذا الصدد قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن السبب الرئيسي وراء ظهور "الأوفر برايس" على عدد من الموديلات داخل السوق المحلي هو قلة المعروض منها وتعطيش السوق والمستهلكين لها سواء كانت بطريقة مفتعلة من قبل التجار والموزعين لإحتكارها بهدف ارتفاع اسعارها، أو بسبب الرغبة غير السليمة للمستهلك بالحصول على السيارة غير مهتم بالسعر مما يزيد من صعوبة الأمر وإتاحة الفرصة للتجار في الأستمرار في الأمر .

وأضاف خلال حديثه لـ"الوطن" أن جشع التجارعامل أساسي في تفشي تلك الظاهر ولكن الأمر يقع أولًا على عاتق المستهلك ممن يقدمون على الشراء دون اعتبارات للأسعار؛ مشيرًا إلى ان هناك قانون يحدد السعر الرسمي للسيارة والإعلان عنها داخل صالات العرض والمخالف له يتعرض للمساءلة القانونية؛ مؤكدًا على ان الحل لمعالجة تلك المشكلة تكمن في يد المستهلك اولًا وفي جهاز حماية المستهلك ثانيًا .

ومن جانبه أوضح علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة "السبع أوتوموتيف" أن الأزمة الإقتصادية التي تسبب فيها فيروس "كورونا" كانت واحدة من الأسباب في تقليل عمليات العرض من الموديلات المتاحة بالسوق، بالإضافة إلى عمليات الشراء التي تم تأجيلها من قبل المستهلكين بسبب حالة الإنغلاق التي وقعت خلال الفترة الماضية كانت من ضمن الأسباب في ظهور "الأوفر برايس".

وأضاف السبع خلال حديثة إلى أنه لا توجد عمليات احتكار داخل قطاع السيارات معللًا أن الاحتكار يكون في السلع الأساسية والتي لا غنى عنها لدى المستهلك، منوهًا إلى أن المستهلك لديه اختيارات كثيرة بين العديد من الموديلات والأنواع والفئات السعرية، وأن عملية الأوفربرايس تظهرعلي موديلين أو ثلاثة وليس كل المطروح بالسوق المحلي .