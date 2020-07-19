بعد ارتفاع أسعارها.. "الأوفر برايس" يتمكن من فيات "تيبو 2021"

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الرسمي لعلامات فيات الإطالية في مصر، منذ أيام، ارتفاع أسعار سيارتها من طراز "تيبو" لعام 2021، بزيادة ألفين و3 آلاف جنيه عن سعرها لموديل 2020، وذلك حسب السعر الرسمى لشركة دينامكس الوكيل لشركة FCA .

وبعد الإعلان عن زيادة الأسعار، قام الموزعون والتجار برفع أسعار الموديلات بزيادة على السعر الرسمى بقيمة تتراوح بين 10 إلى 16 ألف جنيه، للاستلام الفوري، وفي حالة الحجز تصل المدة إلى 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية التي أعلن عنها الوكيل "دايناميكس أوتو" لطراز "تيبو" موديل 2021، كان الآتي:

-مانويل فئة أولى تبدأ أسعارها من 191.900 جنيه مصري.

-مانيوال فئة ثانية تبدأ من 206.900 جنيه.

-أوتوماتيك فئة أولى تبدأ من 252.900 جنيه.

-أوتوماتيك فئة ثانية تبدأ من 287.900 جنيه.

-هاتشباك أوتوماتيك فئة أولى تبدأ من 272.900 جنيه.

-هاتشباك أوتوماتيك فئة ثانية تبدأ من 312.900 جنيه.