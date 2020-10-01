"السيارات": مبيعات "الأوروبي والصيني" ترتفع بنسبة 72.4% و86% على التوالي

أعلن مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، قائمة معدل مبيعات السيارات (الملاكي) خلال الفترة من يناير وحتي أغسطس 2020 حسب البلد المنشأ مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة وصلت إلى 72.4% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 30146 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 17486 مركبة؛ كما ارتفع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) الصينية بنسبة 86% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 15108 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 8121 مركبة.

وأوضح التقرير، انخفاض بسيط في معدل مبيعات السيارات (الملاكي) ذات المنشأ اليباني بنسبة 6.1% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 21994 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 23420 مركبة؛ وأيضًا سيارات كوريا الجنوبية والتي أنخفض معدل مبيعاتها بنسبة 0.7% بمبيعات وصلت إلى 15753 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 15857 مركية؛ فيما أنخفض معدل مبيعات السيارات الأمريكية بنسبة 12.6% بمبيعات 7565 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 8654 مركبة.