نشأت الديهي: الإخوان والصهاينة ينكرون نصر أكتوبر ويحاولون تشويهه

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن نصر أكتوبر لا خلاف عليه، مطالبا الشعب المصري عدم الانسياق وراء جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المرتزقة الذين يحاولون التشكيك في الدولة، يشككون بما نقوم به الآن من إنجازات، وفيما قام به الآباء بالأمس، وخرجوا في 2013 لتعكير صفو الشعب المصري خلال احتفالاتهم بهذا النصر العظيم، وحاولوا تعكير صفو الشعب المصري فكانت الدولة لهم بالمرصاد، مشددًا على أن لا أحد يغير ثوابت كتبها رب العزة وهي النصر المبين لشعب عظيم.

وأضاف الديهي:" نحن نحتفل بشيء حدث منذ 47 عام ولازال باقي والأعداء مازلوا متربصون فالإسرائليون حتي هذه اللحظة لا ينكرون هذه المعجزة، ولا أي مؤسسة أو معهد عسكري حول العالم أنكر ذلك إلا أن الإخوان لا زالوا يشككون في هذا اليوم"، متسائلًا "فهل هؤلاء يطلق عليهم مسلمون فيشوهون أفضل ما لدينا وأعز ما نملك".

وتابع:" اليوم الحفاة العراة يتطاولون على مصر ويؤجرون قنوات مأجورة للتطاول عليها، هذه البويضة الشيطانية اللي اسمها قطر بتحيض بالغاز ونحن نفيض بالكرامة والعرق ويستخدمون كل هذه الإمكانيات للإيقاع بمصر فقط لمحاولة كسر الجيش المصري، ويستخدمون هؤلاء المرتزقة الإخوان المسلمين للإيقاع بمصر وهناك تواصل بين قطر وتركيا عبرالإخوان لمحاولة تشويه مصر".

وقال الديهي إن من قتلوا الرئيس السادات وحاولوا قتل عبدالناصر هم جماعة الإخوان لافتًا إلى أنهم من يشوهون نصر أكتوبر.

وأضاف أن طارق الزمر أحد قتلة السادات كتب تغريد قال فيها:" قبل أن نهنيء أبطال أكتوبر يجب أن نسأل هل كان السادات في كامب ديفيد سابقا لعصره؟، خلافا لوعي العالم العربي والإسلامي آنذاك ولـ 3 وزارء خارجية استقالوا في عهده وتركوه وحيدا أم أنه هدم ثوابت ومهد لتداعيات وانتصارات استحال على من بعده تداركها".

وتابع الديهي: "أقول له إذا لم تستحِ فافعل ما شئت كفاك جرما وكفي بآل الزمر ما ارتكبوه من جرم فدم السادات يطاردكم إلى يوم القيامة".

واستطرد: "يستحق نصر أكتوبر أن يحيا في قلوبنا وأن نحفظه وندافع عنه ونستلهم منه العظة والدرس، ولا أحد يستطيع المزايدة على مصر فالمهاجمين لها يتخيلون أنهم يتقربون إلى الله بفعلهم، كل واحد فيهم عايز يبقى بطل وعايز يكون منتصر لكن منتصر بدماء المصريين، وبضحايا مصريين".