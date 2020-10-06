الهلالي: الإخوان أرادوا وقف الاحتفال بنصر أكتوبر.. ومصر وصلت سن الرشد في 2013

كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف، عن سبب عدم احتفال أعضاء جماعة الإخوان بنصر أكتوبر المجيد.

وقال الهلالي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنّ الإخوان يريدون إنهاء احتفال المصريين بهذا النصر، لأنه يمثل بداية ميلاد الدولة المصرية بإرادتها، موضحا أنّ الإرادة تحققت عام 1973. بعد سنوات من الاحتلال وقبله حكم العثمانيين.

وأوضح الهلالي أنّ الحكم عام 1951 عاد للمصريين، والدولة ولدت في هذا التاريخ وبلغت سن البلوغ والإرادة عام 1973، ووصلت لسن الرشد عام 2013، ثم مرحلة الإعمار التي تعيشها حاليًا.

على جانب آخر، أشاد الهلالي بقرار الحكومة المصرية بالسماح لكبار السن فوق الـ70 عاما، بركوب المواصلات العامة مجانًا، معتبرًا أنّ القرار هو الأول من نوعه عالميًا، ويعد بمثابة وفاء من الدولة تجاه أصحاب هذا السن.