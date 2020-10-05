ماهر فرغلي: الإخوان أصبحت جماعة "مأزومة".. تفرقت لـ 4 فصائل

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان الإرهابي مأزوم ويشهد تفكك، كما أنه بعد القبض على محمود عزت القيادي الإخواني والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة طفت المشكلات على السطح لأنه كان رمزا للجماعة الإرهابية ويخفي مشاكل كثيرة.

وأضاف "فرغلي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك خلافات كبيرة بين القائم بأعمال المرشد حاليا القيادي إبراهيم منير في لندن والقيادي الإخواني محمود حسين الأمين العام للتنظيم المقيم في تركيا وكان ينتظر تنصيبه مرشدا للإخوان.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن محمود حسين استنكر تولي إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد لأنه لم يكن عضو في مكتب الإرشاد وهنا بدأت الخلافات بين مكتب الجماعة في بريطانيا وهو الفريق المكون من إبراهيم منير ومحمود الأبياري ومحمد البحيري ومكتب الإخوان في الدوحة بقيادة الشيح يوسف القرضاوي ومعه عصام تليمة.

وأشار فرغلي، إلى أنه بفصل إبراهيم منير لمحمود حسين من مكتب الإرشاد بعد فضائح شرائه سيارة بـ 100 ألف دولار لنجله وإهدار مال الجماعة جعل حسين يرفض إذاعة خبر تولي إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد على قناة "وطن" الناطقة الرسمية باسم جماعة الإخوان في تركيا.

وأردف أن إبراهيم منير أقال محمود حسين من منصبه وشكل لجنة الأمانة العام للإخوان وأضاف 6 أشخاص مستبعدين من تيار الإخوان لأنهم من التيار المسلح مما جعل حسين يرفض تسليم ملفات الجماعة إلى إبراهيم منير.

وأكد فرغلي أن جماعة الإخوان حاليا منقسمة إلى 4 فرق متناحرة تتعارك فيما بينها جزء تابع لإبراهيم منير وجزء تابع لمجدي شلش وجزء تابع لمحمود حسين وجزء آخر تابع للقرضاوي ويحاول منير لم الشمل الجماعة لكن هذا صعب جدا ولن يتم في الوقت الذي تشتم فيه اللجان الإلكترونية للإخوان بعضها البعض.