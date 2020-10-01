سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
09:45 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
سعر الريال السعودي
اختلفت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 1 أكتوبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.