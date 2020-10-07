صور.. حكاية خطاب أرسله بليغ حمدي لـ"العندليب" بعد سخريته من "حب وردة"

يعد الموسيقار بليغ حمدي، من أهم الموسيقيين، الذين أثروا الموسيقى العربية والمصرية، فدائما ما كانت ألحانه وموسيقاه بمثابة تجديدا للموسيقى العربية، وتعاون خلال مشواره الفني مع كبار المطربين من الأجيال المختلفة، بدءا من أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وصولا إلى جيل علي الحجار ومحمد منير.

وربطت بليغ حمدي والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، علاقة خاصة جدا فنية وشخصية؛ فقدما معا العديد من الأغنيات الناجحة، والتي ظلت حاضرة حتى الآن، بجانب صداقتهما التي استمرت منذ فترة الخمسينيات، حتي رحيل الأخير في سبعينيات القرن الماضي.

بدأت علاقة "حليم وبليغ"، منذ تعاونا في أغنية "تخونوه"، والتي قدمها "العندليب" في فيلم "الوسادة الخالية"، لتستمر علاقتهما الفنية والشخصية لعدة سنوات.

وازدهر التنوع الفني بينهما في الستينيات، حينما قدم بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ لونا جديدا، اكتسب من خلاله الأخير نجاحا جديدا في مسيرته الفنية، عبر أغنيات "سواح، وعلى حسب وداد قلبي، والتوبة"، وجميعها من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، كما تعاونا في عدد من الأغنيات الوطنية مثل "عدى النهار، وأحلف بسماها".

وعلى المستوى الشخصي كان معروف عن الموسيقار بليغ حمدي أنه شخص هادئ، ولا يختلط كثيرا بالناس، ووقع خلاف بينه وبين عبد الحليم حافظ، أرسل على أثره خطابا إليه يعاتبه فيها.

وتعود الواقعة إلى إحدى الجلسات الخاصة التي جمعت "حليم" بـ"بليغ"، عندما بدأ الأول بالسخرية من الثاني وقصة حبه للمطربة الصاعدة في ذلك الوقت وردة، ما جعل "حمدي" يشعر بالحزن، ويقرر إرسال خطابا للعندليب الأسمر، قال فيه: "تحية طيبة وبعد .. أود فقط لفت انتباهك إلى أن تعليقك الساخر اليوم، ونحن في السهرة قد جرحني جرحًا أليمًا.. برجاء عدم التعامل مع مشاعري بهذا الاستخفاف والاستهانة بحب عظيم لا أظن أنه يمكنك أن تفهمه.. برجاء عدم الاتصال بغرض الاعتذار الأيام التالية حتى أصفو لك تماما وأستطيع الكلام معك ثانية".

يذكر أنه تحل اليوم، 7 أكتوبر، الذكرى الـ89 لميلاد الموسيقار بليغ حمدي، والذي ولد في حي شبرا بالقاهرة، عام 1931، وأحب الموسيقى والعزف على العود منذ طفولته، ودرس الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية.