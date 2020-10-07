صراع الثعلب والملونة.. "بنس وهاريس" مناظرة بين رئيسين محتملين لأمريكا

تجمع اليوم نائبي المرشّحين إلى الرئاسة الأمريكية، مايك بنس وكمالا هاريس، مناظرة تحظى بأهمية كبيرة، والتي سبقتها أخرى بين المرشحين الجمهوري دونالد ترمب، والديمقراطي جو بايدن، التي غلب عليها طابع الشتائم.

وتحظى المناظرات بين نائبي المرشحين إلى الرئاسة الأمريكية بأهمية بالغة، كون أي منهما مرشحا لرئاسة أمريكا في أي وقت؛ حال لم يتمكن الرئيس من القيام بمهامه للمرض أو الوفاة أو الإطاحة عبر الكونجرس.

فضلا عن ذلك، فإن المرشح للرئاسة يستفيد بطبيعة الحال من حجم الأصوات التي قد يستطيع نائبه أن يستقطبها لمعسكره، إلى جانب احتمالية أن يكونا "بنس" و"هاريس" المرشحين الرئاسيين لانتخابات 2024.

وفي هذا السياق، قالت شبكة "فوكس نيوز" إن مناظرة اليوم بين النائبين تكتسب أهمية للتعرف على حقيقة "هاريس" التي تهربت من اتخاذ موقف واضح بشأن قضايا حساسة، "وقد يؤدي أداؤها إلى تعديل مسار الانتخابات"، بحسب ما قالته الكاتبة السياسية ليز بيك أمس، ونقلته قناة "العربية".

وذكرت ليز بيك، سببا مهما آخر يتعلق بالقدرات الذهنية لـ"بايدن"، الذي سيبلغ 78 عاما الشهر المقبل؛ خاصة أنه ظهر في بعض المناسبات غير متناسقا ومشوشا، ويشكك كثيرون بقدرته على خدمة البلاد طوال 4 أعوام، ما يضع ثقلا على كمالا هاريس، التي يمكن أن تصبح رئيسة لو اضطر جو بايدن إلى التنحي لسبب ما؛ "لذلك سيتم اختبارها كزعيمة وطنية لحزبها بشكل لم يحدث من قبل"، وفقا لتعبير صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته أمس الأول عن المناظرة التي ستجري في "جامعة يوتاه" بمدينة Salt Lake City عاصمة ولاية "أوتاه" بالغرب الأمريكي، وستكون الوحيدة والأخيرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

ولفتت الصحيفة إلى أن "هارس"، البالغة من العمر 55 عامًا، وأول امرأة ملونة على التذكرة الرئاسية لحزب كبير، حاولت التقليل من التوقعات لنفسها في مناظرة نائب الرئيس، ما يعكس المخاوف التي أثارها ببطء بعض المساعدين والحلفاء، بأن معيار نجاحها في المناظرة أصبح من المستحيل تحقيقه، وهي التي قالت ضاحكة في فعالية لجمع التبرعات الشهر الماضي: "إنها تشعر بالقلق للغاية"، وسواء ربحت أم خسرت يوم الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل، فستكون المرشحة الديمقراطية بعد 4 أعوام من اليوم، فيما سيكون مايك بنس مرشحا جمهوريا في 2024 أيضا، لذلك طالبت الكاتبة ليز بيك، مديرة المناظرة، سوسان بيدج، الصحافية في صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن تصر على "هاريس"؛ لتقدم أجوبة مباشرة على أسئلة الأمريكيين.

وبين ما يرغب الأمريكيون معرفته من كمالا هاريس بالذات، باعتبار أن مواقف مايك بنس، البالغ 61 عاما، معروفة لهم: "هو إذا كانت توافق على الإجهاض المتأخر حتى ما قبل لحظة الولادة، كما أوحت بذلك تصريحاتها السابقة، إضافة إلى اقتناء الأسلحة والرعاية الصحية للجميع والاتفاق الأخضر الجديد"، طبقا لرأي الكاتبة ليز بيك، المضيفة لفوكس نيوز، أنه إذا ستطاعت الصحافية سوزان بايدج، إجبارها على اتخاذ موقف واضح تجاه هذه القضايا، فقد تتغير وجهة السباق الرئاسي.